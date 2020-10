Grave afectación para el país si desaparecen fideicomisos aseguran senadores del PAN

Cd. de México.- Senadores de Acción Nacional calificaron como terrible y catastrófico para el país el que se eliminen los fideicomisos que se propuso por parte del Ejecutivo Federal que desaparezcan.

Señalaron que la afectación será irreparable. La senadora Kenia López Rabadán explicó que se trata de una situación muy grave y extrema.

“Lo que llamaría al presidente de la República es a que razone en esta violencia sistemática en contra de la gente que por ejemplo ha hecho de su vida el estudio en el Conacyt , va a destruir el fondo del Conacyt el fideicomiso del Conacyt en todo el país, es verdaderamente terrible, van a destruí la posibilidad de acceder al deporte, acceder a cine, va a destruir la posibilidad de que los defensores de los derechos humanos o los periodistas amenazados continúen con vida, así de extrema es esta situación”.

Por su parte la senadora Alejandra Reynoso Sánchez negó que haya opacidad en la forma en la que se manejan los fideicomisos ya que operan con comités de vigilancia.

Destacó que la forma en la que se ha propuesto por Hacienda que se manejen los recursos en caso de que desaparezcan los fideicomisos, será esa sí, opaca, discrecional, susceptible de una gran corrupción y a capricho del gobierno federal. Puso el ejemplo del Fondo de Gastos Catastróficos para beneficiarios del Seguro Popular.

“En estas modificaciones de varias leyes es quitarle el control, digamos las reglas que cada fideicomiso tiene para irse a la bolsa general de Hacienda y evidentemente el manejo discrecional. Un fideicomiso y hablo por ejemplo del Fondo de Gastos Catastróficos, para que se pudiera utilizar ese recurso, hay un comité que valida qué gastos, cuánto y si recordamos desde el año pasado cuando anuncian que le quitarían 40 mil millones, y lo advertimos, no pueden quitarle recursos sólo porque el presidente lo diga, aun cuando el decreto del Insabi lo dijera, porque tiene sus propias reglas, le cambian el nombre, se han hecho bolas, no han podido sacar, y lo que pretenden ahora es justo esta modificación para justificar toda la mano que le han echado, pero que jurídicamente está mal, sin duda el desaparecer la figura de los fideicomisos y los fondos y transferir todo el recurso a Hacienda es opacidad, y además una ilegalidad, porque dicho sea de paso, el Fondo de Gastos Catastróficos no es un fondo, un fideicomiso sólo de la federación tiene aportación de las entidades y tiene aportación incluso de los beneficiarios que eran del Seguro Popular cuando abrían sus pólizas de este seguro”.