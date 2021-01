Guerrero suspende actividades no esenciales por aumento de contagios

La Secretaría de Salud de Guerrero informó las nuevas restricciones en la entidad, por el aumento de contagios de Covid-19 en el estado. A partir de este 27 de enero, y hasta el próximo 14 de febrero, hoteles y establecimientos de alojamiento deberán operar al 30% de su aforo total, con el fin de cumplir las medidas sanitarias.

Además, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que se suspenderán las actividades no esenciales en la entidad.

De acuerdo con el mandatario, el estado ya rebasó las tres mil defunciones y detalló que los contagios han aumentado, por eso, a pesar del semáforo naranja, se suspenderán todas las actividades que no sean indispensables, lo que incluye a las playas.

Tanto clubes de playa, balnearios, yates de recreo, servicios náuticos, deportes acuáticos, albercas públicas. Además, se suspende la venta e ingreso de alimentos y bebidas en áreas de playa.

Acuerdo que establece los porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades no esenciales en el estado de Guerrero, del 27 de enero al 14 de febrero de 2021. (1/4) pic.twitter.com/5ntZDy27VF — Salud Guerrero (@SSaludGro) January 27, 2021

“Hoy tenemos que volver a hacer un esfuerzo para que en los próximo días logremos disminuir los indicadores. Tenemos que suspender todas las actividades no esenciales; colaboren mucho, por favor, colaboren todos y todas quedándose en sus casas si no hay necesidad de salir. Este es un asunto, no solamente de vida, sino hay que prevenir y no acercarse a la muerte por la pandemia del Covid-19”, dijo el gobernador.

Los bares ubicados en Guerrero reducirán su aforo al 30% y deberán cerrar a las 11 de la noche, mientras que todos los negocios que se encuentren en lugares cerrados permanecerán sin laborar hasta nuevo aviso.

Además, el transporte público se reforzará con las medidas preventivas y tendrá un aforo máximo del 50%