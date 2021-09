Hay excelente relación de México con Estados Unidos, asegura Ebrard

Ciudad de México. En su comparecencia ante el Pleno del Senado con motivo de la Glosa del Tercer Informe Presidencial, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que México mantiene el respeto internacional y su voz se escucha en el mundo porque cuenta con autoridad política y moral.

“El nivel de respeto y atención que tiene México hoy en el exterior es de los más altos que hemos tenido en nuestra historia y me enorgullece decírselos y compartírselos porque es la tarea común que ha emprendido la cancillería, el servicio exterior mexicano, las embajadas, los consulados. Es lo que hemos construido por el respeto, la voz de México se escucha porque tenemos autoridad política y moral, si no, no se escucharía”.

En ese contexto el canciller dijo que la relación con Estados Unidos es muy buena. El hecho de que se mantengan acercamientos y buenas relaciones con América Latina no implica que repercuta negativamente en la relación con los vecinos del norte, señaló.

“Les informo que tenemos una muy buena relación con la administración del presidente Biden. Al día de hoy, no solo ha habido más contactos; vino la vicepresidenta de Estados Unidos, acabamos de ir a Washingtón al diálogo económico de alto nivel, que mencionó ayer en su mensaje el presidente Biden. Vino un equipo para hacer una primera reunión respecto a la seguridad, es decir, no solo hay una relación más frecuente de alto nivel, sino que hemos logrado avanzar en visiones comunes, en problemas que son comunes o bien sobre el futuro que tenemos que enfrentar en los próximos años”.

Marcelo Ebrard también dijo que llegó el momento de substituir la Iniciativa Mérida ya que a la luz de sus resultados no ha sido adecuada.

“México no necesita y no coincide con el enfoque de la iniciativa que se denominó, Mérida que debe ser sustituida a la luz de sus resultados, cuáles son sus resultados? Aumento de consumo de estupefacientes, más violencia, entonces se ha planteado reorganizar la cooperación en materia de seguridad fundándonos en algo muy sencillo y relevante; la prioridad de México es reducir la violencia, nuestra prioridad es esa, reducir los homicidios, reducir la violencia y para eso necesitamos, en primer lugar que la cooperación con Estados Unidos se funde y tome como punto decisivo esa prioridad porque no era así”.

Tráfico de armas

Insistió Ebrard en que se debe hacer un mayor esfuerzo por parte de Estados Unidos para detener el tráfico de armas hacia México. Indicó que será uno de los principales temas a tratar en la próxima reunión con el Secretario de Estado, Antony Blinken.

“Llevamos todo el siglo, todo el sigo insistiendo en el tema de la importancia de reducir el tráfico de armas, modificar también las líneas de producción”.

En relación a la denuncia de maltrato a los migrantes que atraviesan el territorio nacional, Marcelo Ebrard señaló que no se tolerara que se violenten los derechos humanos de ninguna persona y se otorgará un trato digno absolutamente a todos en esa condición.