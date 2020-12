Con “Esta tarde vi llover”, piden realizar homenaje a Armando Manzanero

El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Roberto Cantoral Zucchi, invitó a todos “los mexicanos, latinoamericanos y al mundo entero” a participar en un homenaje de despedida al cantautor mexicano Armando Manzanero, quien murió este lunes.

El hijo del también afamado compositor Roberto Cantoral, precisó que la invitación consiste en que en punto de las ocho de la noche, “sintonicen o pongan la canción ‘Esta tarde vi llover’ y abran las ventanas de sus casas”.

TE PUEDE INTERESAR:

Murió Armando Manzanero a los 85 años de edad

Se trata, dijo, de un homenaje en plena pandemia y ante la imposibilidad de salir a la calle debido al semáforo rojo por Covid-19.

Comentó que ante la imposibilidad de acudir a un homenaje, la Sociedad de Autores estaba invitando a la gente a realizar un sentido y simbólico homenaje con una de las canciones más famosas de Manzanero.

“Pongan a las 8 de la noche ‘Esta tarde vi llover’ y abran sus ventanas para despedir al maestro”, dijo en una entrevista de radio.

El compositor no tuvo un funeral debido a la emergencia sanitaria de Covid-19 y su cuerpo será cremado y trasladado a Mérida, informó Rosy Pérez, quien es parte de su equipo de prensa del compositor, quien falleció esta madrugada a la edad de 85 años de edad.

“No habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente. Él no falleció de Covid-19, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral”, reveló.

TE PUEDE INTERESAR:

Restos de Armando Manzanero serán cremados