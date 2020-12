Restos de Armando Manzanero serán cremados

El compositor Armando Manzanero no tendrá un funeral debido a la emergencia sanitaria de Covid-19 y su cuerpo será cremado, informó Rosy Pérez, integrante del equipo del cantante yucateco, quien falleció esta madrugada a la edad de 85 años.

“No habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente. Él no falleció de Covid-19, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral”, dijo Pérez.

Mientras que en un comunicado difundido por su equipo se indica: No se llevará a cabo ningún acto funeral presencial y se procederá a la cremación del cuerpo, esto de acuerdo a una decisión de mutuo acuerdo entre la familia del célebre intérprete y compositor.

En el documento, la familia de Manzanero, quien murió a las 3:20 de la mañana de un paro cardiaco, agradece al público por las múltiples muestras de cariño hacia el intérprete.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, indicó que los homenajes a Manzanero comenzarán a través del Canal 22, Radio Educación, la Fonoteca y Contigo en la Distancia. Y aseguró en un mensaje en Twitter, que en cuanto la emergencia sanitaria de Covid-19 lo permita se celebrará en Palacio Nacional la obra del maestro yucateco.

“El maestro Manzanero se merece los mayores honores. A través del Canal 22, Radio Educación, la Fonoteca y Contigo en la Distancia haremos un homenaje, cuando podamos volver a reunirnos, sin duda, será en el Palacio de Bellas Artes para celebrar la obra del maestro Manzanero”, indicó en su cuenta de Twitter.

Armando Manzanero fue hospitalizado el 17 de diciembre al presentar complicaciones por Covid-19, por lo que tuvo que ser intubado. Este domingo su equipo informó que estaban tratando de lograr su estabilización para poder extubarlo; sin embargo, murió antes de que esto pasara.