Ilegal que Morena pretenda quedarse con la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados: Sauri

Cd. de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri aclaró que sería totalmente ilegal que Morena se quedara con la Mesa Directiva y al mismo tiempo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja. Señaló que eso sería pisotear la ley pues no hay ninguna base legal que sustente esa pretensión.

La legisladora indicó que de insistir los de Morena en esa postura, requieren primero reformar la ley interna de ese órgano legislativo.

“Nunca, hasta ahora, se había planteado una cuestión que no tiene ninguna base legal. Ahora, si lo quieren hacer para el futuro, pues que se promueva la reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que se establezca la figura de las coaliciones parlamentarias y seguramente en la LXVI Legislatura pues podrán hacer una gran coalición si así les conviene.

Sauri Riancho dijo que es necesario que se privilegie la negociación y los acuerdos para evitar enfrentamientos y atropellos a la ley. Destacó que incluso Morena no debió quedarse en el 2018 con los dos órganos de gobierno en San Lázaro.

“No puede quedarse, lo impide la Ley Orgánica del Congreso. Es más, en sentido estricto, Morena no debió haber quedado con los dos órganos de gobierno en 2018; sin embargo, como primero se eligió la Mesa y hasta varios días después se integró la Junta de Coordinación Política con una mayoría absoluta, pues había —vamos a decir— el argumento y la razón de decir que no se podía presuponer que se iba a integrar la mayoría absoluta. Pero en esta ocasión es muy claro que no tiene la mayoría absoluta, no hay la posibilidad de construir una coalición. Entonces, de una vez que negocien que acuerden”.

Sesión de Congreso General, podría ser presidida por Mesa de Decanos.

Según la Diputada Sauri, de no llegar a un acuerdo será el presidente de la Mesa de Decanos el que presida la sesión de Congreso General.

“Es muy clara nuestra ley: 29 de agosto se integra la legislatura; la Mesa de Decanos, que será presidida por Don Augusto Gómez Villanueva, quien fue diputado, la primera vez, en 1964-1967, le tomará la protesta y seguidamente buscarán elegir su Mesa Directiva. Si lo logran, como lo logramos nosotros en 2018, entonces ya, el 1°de septiembre la sesión de Congreso General tendrá la Mesa Directiva electa; si no, el presidente de la Mesa de Decanos presidirá la sesión de Congreso General y, en la primera sesión, tendrán que resolver las cuestiones sobre los grupos parlamentarios y en la segunda sesión ordinaria tiene que integrarse la Junta de Coordinación Política”.

Dulce María Sauri también resaltó que la presidencia de la Mesa Directiva es estratégica en este año por el tema de la revocación de mandato al que el Presidente de la República sería sometido.

“Si el presidente de la Mesa se queda en la presidencia, sí, como le contesté yo, pero en el año de la revocación de mandato, y este es el año de la revocación de mandato. Entonces, el partido del Presidente de la República, como decimos en los aviones, en el poco probable caso de la pérdida de presión, en el poco probable caso de que el Presidente de la República sea revocado en su mandato, se queda a 30 días como Presidente de la República. Esa es la única previsión constitucional en el que una persona puede coincidir en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo”.