En Nuevo León solo personas vulnerables serán vacunadas contra influenza

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que en su estado sólo las personas más vulnerables serán vacunadas contra la influenza, dado a las pocas dosis con las que contará el estado.

El mandatario Jaime Rodríguez mencionó en su cuenta de Twitter que ha iniciado la campaña de vacunación de influenza y así evitar posibles complicaciones que se relaciones a Covid-19.

No obstante, aseguró que México no cuenta con una cantidad suficiente de vacunas dado que el estado de Nuevo León sólo tendrá una disponibilidad de 1.5 millones de vacunas y, bajo las restricciones, no alcanzarán para aplicarlas a toda la comunidad.

Debido a esto, el gobernador mencionó que esta cantidad de vacunas sólo estarán disponibles para las personas más vulnerables, es decir, a los niños menores de entre 6 y 59 meses de edad, adultos mayores de 60, embarazada y mujeres en lactancia, además de personal de salud.

Destacó que en el plan del estado se tenía pensado comprar 5 millones de dosis, pero por la baja cantidad que México compró, sólo tendrán acceso a 1.5 millones que abastece sólo a menos de la mitad de la población en Nuevo León.

Nuestro propósito era comprar 5 millones de dosis, sin embargo, sólo tendremos acceso a 1 millón y medio en Nuevo León

Ante esta problemática, aseguró que si existe un laboratorio que oferte dosis de vacunas contra influenza, su administración hará todo para conseguir los 5 millones.



En Nuevo León, hemos iniciado la campaña de vacunación contra la influenza para evitar posibles complicaciones con el COVID-19. pic.twitter.com/xlSjQmJxKq — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) September 30, 2020

