Se cancelan fideicomisos para que no haya aviadores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los investigadores, artistas, escritores y deportistas seguirán recibiendo sus becas de manera directa después de revisar si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo, es decir, para que no haya aviadores.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno seguirá apoyando a los artistas, organizaciones, deportistas pero con transparencia, ya que hay 100 fideicomisos de todo tipo fuera de control.

Las declaraciones del presidente López Obrador se dan después de que ayer directores y actores piden a los diputados federales no votar a favor del dictamen que propone la extinción de 109 fideicomisos que apoyan “a diferentes sectores y actividades, entre las que están la ciencia y la tecnología, el cine y la cultura, la protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos”, entre otras.

“Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios. A partir de que un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado”, dijo el presidente al insistir en que los apoyos se deben entregar de forma directa.

El presidente López Obrador insistió en que había falta de transparencia en el manejo de esos fondos, que estaban fuera de control.

“Queremos revisar para que no haya aviadores. Pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte, no. Tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia que queremos que no haya corrupción”, dijo el mandatario.



Las declaraciones del presidente López Obrador se dan después de que el martes la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa impulsada por los legisladores de Morena para desaparecer 109 fideicomisos “sin estructura” a fin de que estos fondos sean reintegrados a la Federación y se reasignen a temas de salud, así como para financiar programas sociales del gobierno.