Facebook restringió acceso a páginas de Joe Biden por error

El equipo de Joe Biden arremetió en contra de Facebook por bloquear, por error, miles de anuncios de campaña aprobados, ya que el gigante tecnológico culpa de la equivocación a los fallos técnicos.

Te puede interesar:

Oregon se convirtió en el primer estado de EUA en despenalizar las drogas duras

En un esfuerzo por detener la introducción de nueva publicidad política en el tramo final de la campaña electoral de Estados Unidos, Facebook Inc. anunció el mes pasado que impondría una prohibición temporal de nuevos anuncios políticos en la semana previa al 3 de noviembre.

Pero la moratoria, que está diseñada para reprimir la información errónea al permitir sólo anuncios preaprobados, ha sido duramente criticada por el equipo de campaña de Biden, por bloquear miles de anuncios que ya habían recibido el visto bueno del gigante tecnológico.

Rob Flaherty, el director general de Biden, calificó la situación como un “fiasco”, y agregó que el error estaba dando lugar a problemas generalizados que afectaron a todas sus campañas publicitarias desde el inicio de las nuevas restricciones.

En ese momento, añadió que no tenían claro si Facebook le estaba dando a Donald Trump una ventaja electoral injusta en aquel caso particular, pero estaba claro que la red social no estaba para nada lista para manejar esa elección, a pesar de haber estado 4 años preparándose.

Utilizó su cuenta de Twitter para comentar que los sistemas de la campaña se rompieron a los pocos segundos de lanzar el “tonto y performativo” ejercicio preelectoral.

Sin embargo, la campaña de Trump también afirmó que algunos de sus anuncios, al igual que los de Joe Biden, fueron bloqueados por Facebook.

También te puede interesar:

Campaña de Joe Biden dice que está en camino de ganar la elección en Estados Unidos

Por otro lado, a través de una publicación de blog, Facebook culpó de los problemas a fallas y dijo que lamentaban la interrupción causada.