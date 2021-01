Karim Benzema irá a juicio por complicidad en chantaje sexual; podría afrontar hasta 5 años de prisión

Cinco años después de los hechos, la justicia francesa ha decidido que sí juzgará a Karim Benzema por complicidad en el chantaje sexual del cual fue víctima su excompañero en la Selección de Francia, Mathieu Valbuena.

La fiscalía del Tribunal de Versalles anunció este jueves que el delantero del Real Madrid deberá afrontar su proceso por complicidad en este caso; sin embargo, descartó que el goleador vaya a ser juzgado por “asociación delictuosa”.

Sylvain Cormier, abogado de Benzema, le dijo a EFE que “la decisión de llevar (a su cliente) a juicio es un ensañamiento absurdo e injusto”, pero no se dijo sorprendido por la determinación del Tribunal.

En el 2015, durante una concentración de la Selección Francesa, un par de de delincuentes intentaron estafar a Mathieu Valbuena pidiéndole dinero a cambio de no hacer público un video íntimo del mediocampista con su esposa, pero no lo convencieron. Al no tener éxito, los estafadores contactaron a un amigo de la infancia de Benzema para que el goleador ‘Merengue’ funcionara como enlace en la situación.

Tras ello, Benzema le recomendó a Valbuena que “mejor pagara para evitar problemas”, motivo por el cual se le involucró en el intento de estafa. El ‘Gato’ ha insistido siempre en que esas palabras las dijo como un consejo de amigos y no buscando ayudar a los delincuentes.

Si bien el mismo Valbuena ha reconocido que en su conversación con Benzema el madridista nunca habló de dinero, el delantero no ha sido llamado a la selección de su país desde aquel incidente.

En caso de resultar culpable, Karim Benzema podría ser sujeto a hasta 5 años de prisión. “No creas todo lo que dicen”, publicó el goleador esta tarde en su cuenta de Instagram.