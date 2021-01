Kevin Feige confirma que Deadpool 3 será parte del Unvierso Marvel

Los fanáticos de Deadpool puede estar tranquilos: sí habrá una tercera entrega del antihéroe y además, se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La noticia fue confirmada por el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien señaló que a pesar de que formará parte del UCM, la franquicia mantendrá el humor y violencia que han caracterizado a sus dos predecesoras.

Feige hizo la confesión durante una entrevista con el portal especializado Collider, donde adelantó que las hermanas Lizzie y Wendy Molyneux serán las encargadas de escribir el guion bajo la supervisión de Ryan Reynolds, protagonista de las dos cintas previas del mercenario.

“Será clasificación C y estamos trabajando en el guion justo ahora, y Ryan lo está supervisando. No vamos a filmar este año, Ryan está muy ocupado, es un actor muy exitoso. Tenemos un gran número de cosas anunciadas en las que ahora tenemos que trabajar, pero me siento entusiasmado por comenzar. Es un personaje muy diferente para el UCM, y Ryan es una gran fuerza de la naturaleza, por lo que será increíble ver que lo traiga a la vida de nuevo”, declaró Feige.

Con esta declaración se resuelve una de las grandes dudas que los fanáticos de Deadpool tenían sobre el futuro del personaje, luego de que se consumara la compra Fox, estudio encargado de los dos filmes previos, por Disney, una empresa dedicada 100 por ciento al entretenimiento familiar.

Antes de pensar en la incorporación del antihéroe al universo, Marvel primero deberá terminar las filmaciones de Thor 4 y Spider-Man 3, además de la postproducción de Doctor Strange 2, Black Panther 2 y Capitana Marvel 2.

La pandemia de Covid-19 afectó el calendario de estrenos de Marvel, pues el año esperaba estrenar Black Widow y The Eternals; está previsto que ambos filmes vean la luz en verano de este año.

