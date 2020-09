La ex dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky solicita información sobre supuestas denuncias en su contra

La ex dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky , acudió la tarde a la Fiscalía General de la República para solicitar información sobre las supuestas denuncias que hay en su contra por los delitos de lavado de dinero y daño moral y de ser así dijo: que está dispuesta a comparecer de manera voluntaria.

Hace un dos meses un diario de circulación nacional publicó que el comité nacional del partido que presidió la acusó formalmente ante el ministerio público federal por el mal uso de recursos públicos que se le otorgaron a Morena para gastos ordinarios permanentes.

Supuestamente Yeidckol Polevnsky habría aprobado contratos millonarios para la compra de inmuebles, remodelación de edificios inexistentes y otros servicios que no se realizaron.

La ex dirigente morenista entregó la solicitud por escrito en oficialía de parte y estará en espera de una respuestas de la FGR, esto fue lo que dijo a su salida de número 20 de insurgentes en la colonia Roma: “Yo estoy pidiendo que se me informe, dado que hace más de dos meses , o dos meses y medio se manifestó el presidente interino de Morena que me habían hecho una denuncia, una demanda , no sé qué, también dijo que habían hecho una civil y el juez dijo, pues dijo que no tenía fundamento, luego que una mercantil , pero como aquí no han dicho nada y ya pasó tanto tiempo y no me han notificado y no me han dicho nada, primero para ponerme a sus órdenes si hay cualquier información que requieran cualquier duda, cualquier dato que yo pueda aporetar con todos¿ el gusto y para pedir si existe la supuesta denuncia.”