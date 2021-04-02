Las procesiones de Viernes Santo regresan a pesar de COVID-19

Las procesiones de este Viernes Santo han regresado, la mayoría se realizaron bajo estrictas medidas sanitarias, como usar de cubrebocas, respetar la distancia física y evitar aglomeraciones, el año pasado debido a la pandemia de COVID-19 dichas tradiciones fueron totalmente canceladas.

FILIPINAS

Filipino Catholics perform self-flagellation outside a church on Good Friday, defying a government ban on religious gatherings amid rising coronavirus disease (COVID-19) cases, in Manila, Philippines, April 2, 2021. REUTERS/Eloisa Lopez|ELOISA LOPEZ/REUTERS

Creyentes católicos caminaron por las calles de Manila, la capital de Filipinas, iban descalzos y durante horas se golpearon la espalda con látigos de bambú, esto es para ellos una forma de limpiar sus pecados, de pedir salud y milagros, también fue la manera de agradecer porque su familia y ellos no enfermaron de COVID-19.

Años anteriores, este ritual de autoflagelación finalizaba con la crucifixión de los participantes, actos desaprobados por la Iglesia Católica, que asegura que las oraciobes y el arrepentimiento sincero son suficientes para la celebración de la Cuaresma.

JERUSALÉN

A Christian worshipper takes part in a Good Friday procession along the Via Dolorosa amid eased coronavirus disease (COVID-19) restrictions, during Easter Holy Week in Jerusalem’s Old City April 2, 2021. REUTERS/Ammar Awad|AMMAR AWAD/REUTERS

Cristianos realizaron una procesión en la Vía Dolorosa de la Ciudad Vieja de Jerusalén, este camino se cree que fue el que recorrió Jesús para ser crucificado, culminaron en la Iglesia del Santo Sepulcro, recinto construido en el lugar donde se cree Jesús fue crucificado, enterrado y donde al tercer día, resucitó.

Un ritual que atrae a miles de peregrinos de todo el mundo, pero que este año solo se limitó a los residentes debido a las restricciones impuestas por COVID-19.

ESPAÑA

Children play drums outside their home as part of Good Friday’s “Rompida de la Hora” (Breaking of the hour), after annual Holy Week processions were cancelled due to the coronavirus disease (COVID-19) in Calanda, Spain, April 2, 2021. REUTERS/Susana Vera|SUSANA VERA/REUTERS

La tradición de "La Rompida de la Hora" en Viernes Santo se realizó a puerta cerrada por segundo año consecutivo debido a la pandemia, un acto que conmemora el fallecimento de Jesucristo.

Personas de todas las edades vistieron túnicas de color púrpura y desde balcones, terrazas o banquetas tocaron tambores. Todos respetaron el distanciamiento físico y usaron cubrebocas.

A diferencia del 2020, este año sí hubo tamborazos en la plaza principal de Calanda.

REPÚBLICA CHECA

People wearing masks march through the streets during Easter celebrations in Ceske Budejovice, Czech Republic, April 1, 2021. Picture taken April 1, 2021. REUTERS/David W Cerny|DAVID W CERNY/REUTERS

Personas con máscaras blancas, vestidos con atuendos negros salieron a las calles de Ceske Budejovice, en República Checa, caminaron con tambores y una sonaja de madera que giran sobre el suelo.

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Según la creencia, el sonido que emite expulsa de una manera simbólica el mal.

El año pasado este ritual fue cancelado debido a la pandemia COVID-19, pero este 2021 fue autorizado por las autoridades quienes pidieron a los participantes mantener las medidas sanitarias como es el distanciamiento físico y el uso de cubrebocas.

