Los álbumes que cumplen 20 años en 2021

En 2021, celebramos las primeras dos décadas de existencia de algunos de los álbumes más importantes del siglo XXI.

Y es que el 2001 fue un año trascendental para la música, pues tuvimos algunos de los debuts de bandas que hoy en día son instituciones consolidadas de la escena musical, mientras que otros materiales consolidaron proyectos ya existentes.

Gorillaz - Gorillaz

El álbum debut del segundo proyecto en grupo de Damon Albarn. Era 2001 cuando cuatro dibujos animados se presentaban como la primera banda digital de la historia: 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs; hoy referentes de la cultura pop. Todas sus canciones han sido compuestas por el genio que alguna vez estuvo al frente de Blur.

En su álbum debut, Gorillaz se presentó con 19-2000 y la hoy icónica Clint Eastwood, tema referente de la banda que, cuando habían conciertos antes de la pandemia, era el cierre perfecto para sus conciertos.

Is This It - The Strokes

Era 2001 cuando un cuarteto neoyorquino asaltó la escena musical para definir la era del indie rock. Julian Casablancas y compañía presentaron Is This It y le dieron voz a más de una generación.

Desde la portada surgió polémica, pues mostrar parte del vientre y muslos desnudos de una mujer ya era un riesgo para la industria. Temas como Last Nite, Someday, New York City Cops, The Modern Age y la homónima Is This It fueron algunos de los temas que hoy, 20 años después, son considerados himnos del indie. Este álbum, y el concepto musical de The Strokes en general, marcó a bandas subsecuentes como Arctic Monkeys y The Killers.

Songs in A Minor - Alicia Keys

En 2001, una joven afroamericana sorprendió a la escena pop estadounidense: Alicia Keys. Su voz potente y su estilo de inmediato llamaron la atención mediática.

Songs in A Minor obtuvo 5 Premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum R&B y Mejor Nuevo Artista, además de que dio a Keys su primer éxito global: Fallin’.

Discovery - Daft Punk

En 2001, el dueto francés de música electrónica presentó su segundo álbum: Discovery.

Luego de Homework (1998), las expectativas eran altas, y los DJs franceses se encargaron de satisfacer a la crítica.

Entregaron la producción que para la prensa especializada es considerada su obra cumbre y que sentó las bases de la música electrónica del siglo XXI. One More Time, Aerodynamic, Digital Love y Harder, Better, Faster, Stronger son sólo algunas de las canciones que componen Discovery, que además tuvo su propia película animada: Interstella 5555.

Laundry Service - Shakira

Que una latina conquistara la escena pop mundial parecía imposible, pero en 2001, Shakira encaró ese reto con Laundry Service.

Si bien este no fue el primer álbum de la colombiana, sí fue el primero que la estrella produjo en inglés con el objetivo de conquistar el mercado estadounidense.

De este álbum se desprende el sencillo Whenever, Wherever (la versión en español se llama Suerte), que fue la primera canción de la colombiana en entrar al Top Hot 100 de Billboard estadounidense, colocándose en la posición 6.

Toxicity - System of a Down

Aunque el primer álbum de System of a Down, que llevaba el mismo nombre de la banda (1998), fue importante, el segundo fue el que dio identidad a la banda.

Contando con el metal y el rock progresivo como principales influencias, los sonidos de música oriental incluidos posteriormente definirían una nueva era en el género.

Toxicity y Psycho son sólo un par de las canciones que dieron rumbo a la nueva generación del metal.

Origin of Symetry - Muse

El segundo álbum de estudio de Muse fue el que posicionó a la banda globalmente. Si bien ya habían conquistado el Reino Unido con Showbiz (1999), fue su segunda producción la que los consolidó.

Influencias del rock progresivo y el uso de hongos alucinógenos, según confesaron los propios integrantes, dieron vida a temas como Plug in Baby, Bliss, New Born y Space Dementia, temas que hoy son himnos para sus fanáticos.

