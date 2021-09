Los presidentes de Uruguay y Cuba se confrontan

Ciudad de México. Este sábado se realizó la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Palacio Nacional. Entre lo más destacado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo énfasis en que la democracia es lo que impulsa a la CELAC y que el sistema democrático refleja la libertad de los individuos.

El mandatario uruguayo expresó su preocupación por las naciones de Cuba, Nicaragua y en Venezuela, pues en esos países no hay un ejercicio de la democracia plena y el poder reprime a la población para acallar las protestas de los ciudadanos, además de que se violan los derechos humanos.

“Uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia, la democracia es el mejor sistema que tiene los individuos para ser libres, el estado más puro de una persona es la libertad. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, declaró el presidente de la nación uruguaya.

Lacalle Pou dijo que, a diferencia del régimen cubano, en su país la oposición hay democracia y citó la letra de la canción “Patria y vida”.

“En mi país por suerte, la oposición puede juntar firmas, en mi país por suerte la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano y quiero citar simplemente y nos son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se siente oprimidos por el gobierno: “que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente”.

El presidente cubano invitó a su homólogo Lacalle a discutir los temas frente a frente fuera de la reunión de la CELAC.