Conoce los mejores libros de Louise Glück, ganadora del Nobel de Literatura

Louise Glück fue la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020, así lo anunció la Academia Sueca, con sede en Estocolmo. Por esta razón, te presentamos los mejores libros que puedes apreciar de la ganadora.

Mencionaron que Louise, poeta estadounidense, como la ganadora por “su inconfundible voz poética que a través de una belleza austera hace universal la vida individual”.

Hasta ahora, Glück ha publicado doce colecciones de poesía y algunos ensayos sobre poesía, que se caracterizan por tratar temas como la infancia y la vida familiar, la relación de padres y hermanos a través de los cuales busca lo universal.

La poeta se inspira en mitos y motivos clásicos, que siempre están presentes en sus obras.

Vita Nova

Un poemario publicado en 1999, donde la escritora celebra las incertidumbres de los jóvenes, centrándose en la niñez, apoyada de recursos clásicos como los mitos para retratar versos sobre el amor imposible y la inocencia.

El iris salvaje

Publicado en 1992, con el que Louise Glück recibió el premio Pulitzer en 1993, es un libro donde la poeta describe verso a verso las flores de su jardín como método de catarsis.

Aarat

Este es otro poemario en el que Glück retrata las pasiones más íntimas y dolorosas del ser humano como el rechazo, y en cada uno de sus poemas hay una historia diferente.

October

Is it winter again, is it cold again,

didn’t Frank just slip on the ice,

didn’t he heal, weren’t the spring seeds planted

didn’t the night end,

didn’t the melting ice

flood the narrow gutters

wasn’t my body

rescued, wasn’t it safe

didn’t the scar form, invisible

above the injury

terror and cold,

didn’t they just end, wasn’t the back garden

harrowed and planted—

I remember how the earth felt, red and dense,

in stiff rows, weren’t the seeds planted,

didn’t vines climb the south wall

I can’t hear your voice

for the wind’s cries, whistling over the bare ground

I no longer care

what sound it makes

when was I silenced, when did it first seem

pointless to describe that sound

what it sounds like can’t change what it is—

didn’t the night end, wasn’t the earth

safe when it was planted

didn’t we plant the seeds,

weren’t we necessary to the earth,

the vines, were they harvested?

