Mamá de Brandon Geovanny, el menor que falleció tras el colapso en Línea 12 del Metro, denunciará a autoridades del Gobierno de la CDMX

Ciudad de México. Este miércoles, Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni Hernández, quien falleció tras el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México , aseguró durante una rueda de prensa, que el próximo viernes podría presentar ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX dos denuncias, una civil y otra penal, contra quien o quienes resulten responsables por los delitos que resulten, tras la muerte del menor. Durante el anuncio, la mujer también reveló que su esposo, quien resultó herido en el incidente del Metro, ya fue trasladado a un hospital privado para ser operado, pues corría el riesgo de perder una pierna.



Marisol Tapia dijo “no pido indemnización porque nada, nada me lo va a regresar y si fuera así créanme que pediría la cantidad más alta, si yo supiera que ese dinero me lo va a regresar, lamentablemente nada me lo va a regresar, pero sí pido que se “esclarezcan”, las cosas, pido que realmente se dé a conocer y pido la destitución de la gente”.

La noche del lunes 3 de mayo , después de enterarse del colapso en la Línea 12 del Metro, Marisol Tapia recorrió diversos hospitales para buscar a su hijo sin éxito, por lo que afirmó que la muerte de Brandon Giovanny fue una injusticia, ya que las autoridades encargadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro conocían las fallas que tenía esta Línea.



Finalmente, Marisol localizó al menor en el anfiteatro de la Coordinación Territorial de Iztapalapa-6, donde fueron llevadas otras víctimas mortales para que sus familiares pudieran identificarlas.

El miércoles 5 de mayo, Brandon Giovanny fue despedido por su familia con una misa.