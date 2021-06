Manifiesta Mancera estar de acuerdo con investigación de Línea 12

Cd. de México.- El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera dijo estar en toda la disposición de colaborar en la investigación que se realiza de la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Luego de que se dieron a conocer los primeros informes de los hechos ocurridos el pasado tres de mayo, el ex jefe de Gobierno indicó estar de acuerdo en la forma en la que se están llevando a cabo los peritajes correspondientes.

“Yo quiero confiar como lo he dicho desde la vez anterior en que así será, así lo han precisado las autoridades de la Ciudad de México, que la investigación no tiene ningún tinte político, ojalá que así se conserve y que así siga, me parece que es lo más importante para el transcurso de la misma y para llegar a conclusiones definitivas. Yo estaré atento a cada uno de los tramos de la misma investigación, se han anunciado estas tres fases, hoy está la primera de ellas y voy a estar pendiente a las otras. Yo lo que he visto es que la investigación ha estado en los tiempos y como se ha anunciado. Da confianza por supuesto saber también que estarán participando los ingenieros mexicanos y que estarán aportando a la investigación que se está realizando”.

Pendiente de las etapas de investigación.

En conferencia de prensa en el Senado, Mancera señaló que estará pendiente de cómo se lleva a cabo la investigación en todas sus etapas.

“Hemos reiterado que estamos en plena disposición y por eso también estamos atentos a cómo transcurre cada uno de los tramos informativos. A mí me parece que hoy hay que tener claridad en el informe que se ha presentado pues la empresa alude a haber realizado muchas pruebas, pero que va a seguir realizando otras, entonces será algo importantísimo, fundamental obviamente, los tramos complementarios de esta información que se ha presentado y de parte de nosotros, pues estar atentos”.