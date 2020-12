¡Misterio resuelto!: Ya saben quién está detrás de los misteriosos monolitos

Desde el pasado 17 de noviembre comenzaron las “misteriosas apariciones” de los monolitos metálicos; el primero apareció en el desierto de Utah, en Estados Unidos, y su descubrimiento fue gracias a un grupo de guardabosques de la zona; sin embargo, nadie sabía a qué se debía su presencia en ese lugar.

Una segunda fue hallada al norte de Rumania, exactamente en el Monte Ceahlau, muy cerca de unas ruinas Dacias que datan del siglo I a.c.

Estados Unidos volvió a ser un buen destino para la aparición de un tercero, pero en esta ocasión sería en la cima del Pine Mountain en Atascadero, California. Lamentablemente, éste tuvo un complicado destino, pues fue destruido por un grupo de vándalos, quienes se encargaron de hacer un video en el que decían que no querían extranjeros ilegales, ni de México ni de otro planeta.

Un cuarto fue encontrado en Rusia, tanto éste como los tres anteriores comparten enormes similitudes, pero en esta ocasión sí había una explicación de su origen.

Las dos apariciones que se registraron en Estados Unidos fueron obras de The Most Famous Artist, quienes usaron sus redes sociales para mostrar que estas estructuras han sido hechas por manos humanas.

Incluso, dejaron documentado en videos y fotos el proceso que se lleva a cabo para la creación de los monolitos; también demostraron cómo es que estos son llevados a sus destinos para ser instalados.





El líder de este, aún “inexplicable proyecto” es el artista Matty Mo, quien ha dicho a distintos medios estadounidenses para saber el objetivo de este arte; sin embargo, las respuestas no han sido claras respecto a la razón de la introducción de los monolitos metálicos en los cuatro puntos de la Tierra donde se encontraron.

Mo contó que no podía decir mucho por asuntos legales sobre la primera instalación, y tampoco puede compartir imágenes, pero que promete que para las próximas semanas sepamos de una nueva (o varias) apariciones más.

No obstante, Matty dio a conocer que las apariciones de su autoría y de las de su grupo, The Most Famous Art, solamente son las que se han registrado en los Estados Unidos, dejando varias interrogantes en miles de personas sobre las otras dos halladas fuera del país norteamericano.