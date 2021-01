Morena impugna mordaza de INE a AMLO ante Tribunal Electoral

Ciudad de México. La dirigencia nacional de Morena interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial en contra de la decisión del INE de coartar la libertad de expresión del presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador.

Mario Delgado acusó que la medida del árbitro electoral es autoritaria y retrógrada con falta de imparcialidad y se escuda en intereses políticos, por lo que emplazó a los consejeros electorales a entrar a la lucha partidaria pero desde un partido y no desde el INE.

“Empiezan con esto y en que van a terminar, que más no les va gustar. Me parece que hay un afán de protagonismo de algunos consejeros que se creen actores políticos. Un árbitro debe tener una función discreta, garantizar la equidad, el respeto a las reglas, si quieren ser protagonistas políticos pues entonces que renuncien y se afilien a algún partido y, si están en contra del presidente de la republica están en su derecho, pero que lo hagan desde el campo de los partidos políticos, que esas son las reglas de nuestra democracia, no que tengan el papel de árbitro y se quieran disfrazar de actores políticos”, señaló el líder Morenista.

Y es para que para Morena lo que hoy hace el presidente en sus conferencias mañaneras es muy diferente a la propaganda que se hizo en sexenios pasados y que dio origen a la actual reforma constitucional ..

“Ha habido algunos casos donde el presidente ha hecho mención al tema del BOA y el Tribunal Electoral ha validado lo que ha dicho el presidente, es decir, el INE no puede censurar que frases o que elementos va a poder decir o no decir eñ presidente de la republica porque estarían coartando el derecho a la libertad de expresión y adicionado a eso, el Tribunal ya ha revisado lo que en otras ocasiones ha dicho el presidente y el Tribunal se ha pronunciado al decir que esto es válido, por lo tanto el INE no puede hacer lo contrario. El INE tiene la obligación de acatar las resoluciones del Tribunal Electoral”, detallo Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE.