Morena va por desaparecer 109 fideicomisos

Ciudad de México. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado, anunció que ampliaran de 55 a 109 los fideicomisos que buscan desaparecer, no obstante, se obtendrán menos dinero que el que habían calculado. Ahora sería de 68 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, detalló esto se debe a que decidieron dejar fuera el del Fondo de Salud para el Bienestar, (antes Fondo de Gastos Catastróficos) cuyo monto era de 97 mil millones, pues su desaparición pasaba primero por modificar la Ley General de Salud y no hay una iniciativa presentada en ese sentido.

De ahí que, a pesar de que son más fideicomisos los que se eliminarán habrá, menos dinero.

Apenas este lunes el monto se había calculado en 150 mil millones de pesos en 55 fideicomisos, ahora es de 68 mil millones.

“¿Qué quiere decir esta cifra? Es la cifra que en estos momentos están depositados en eso fideicomisos, no quiere decir que va a ser la cifra que se va a reintegrar por completo a Hacienda, algunos de estos recursos están comprometidos porque son apoyos específicos a ciertas poblaciones y otros sí se van a reintegrar para la atención de la emergencia sanitaria. Es como se está procediendo en el caso de los fideicomisos…Estamos ayudando al gobierno en su estrategia de no endeudar al país, de no aumentar impuestos y no imponer gasolinazos, en un ejercicio serio de austeridad donde se está revisando la pertinencia de cada peso que se gasta en la administración pública, incluyendo la revisión de fideicomisos” señaló Delgado.