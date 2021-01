Murió Alfonso de María y Campos, ex director del Instituto Matías Romero

Alfonso de María y Campos, diplomático y ex director del Instituto Matías Romero murió hoy. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentó su deceso y envió sus condolencias a los deudos.

“Lamento el sensible fallecimiento del Embajador Alfonso de María y Campos, brillante diplomático e impulsor de la diplomacia cultural de México. Dirigió el Instituto Matías Romero y el Nacional de Antropología e Historia. Gran pérdida para quienes tuvimos la fortuna de conocerle”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alfonso de María y Campos también se desempeñó como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinador de Extensión Universitaria en la UNAM y director general de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

En el Servicio Exterior Mexicano director general de Asuntos Culturales, director general para Europa, director general del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero, director general para América del Norte y cónsul general en San Francisco, California, Estados Unidos. Ascendió al rango de embajador en abril de 2005.

El ex presidente Felipe Calderón también lamentó el fallecimiento: “Con profunda pena me entero del fallecimiento del estimado Embajador Alfonso de María y Campos, quien fuese director del @INAHmx. Michoacano y patzcuarense. Descanse en paz. Mis condolencias a su familia”.

“Con profunda tristeza me entero de la muerte de Alfonso de Maria y Campos. Gran amigo. Encabezó el @imatiasromero y dirigió el @INAHmx. Hombre de diplomacia y cultura. A su familia y a las muchas gentes que lo querían les mando un abrazo y ofrezco mis oraciones”, dijo el ex candidato del PRI a la Presidencia y ex ecretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.

Con Meade, el diplomático se convirtió en el director del Instituto Matías Romero, la academia diplomática creada en 1974 para la formación de cuadros del Servicio Exterior.

María y Campos estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Realizó actividades docentes en la UNAM y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México



(ITAM).