Mujer usa pegamento en lugar de fijador para cabello y termina en hospital

La historia de Tessica Brown se ha vuelto viral, pues la bloguera estadounidense ingresó a urgencias, en un hospital de Chalmette, Louisiana, luego de usar un pegamento en lugar de fijador para el cabello.

A través de su cuenta de TikTok, Tessica Brown reveló que su cabello permaneció pegado por dos semanas, después de que se quedara sin laca y utilizara un pegamento fuerte.

“Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener (cada pelo) o en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea”, afirmó en el clip, que se convirtió en viral, logrando unos 19,4 millones de visualizaciones.



Cuando a mujer se percató de que no podía retirar de su cabello la sustancia decidió acudir al área de urgencias de St. Bernard Parish Hospital, donde pasó 22 horas, según TMZ, y aseguran que el personal sanitario le puso acetona en la parte posterior de la cabeza, pero le quemó el cuero cabelludo y solo hizo que el adhesivo se tornara pegajoso, antes de que se hiciera duro de nuevo.

Tessica mencionó en otro video su visita al hospital y dijo que recibió instrucciones de los médicos para intentar quitarse la sustancia en casa.

Luego del evento, la mujer contrató a un abogado para empezar acciones legales contra la empresa productora del pegamento Gorilla Glue, ya que la etiqueta del producto indica que no debe usarse en los ojos, piel o ropa, sin mencionar cabello, por lo que Brown lo considera “engañoso”.

A través de un comunicado, la compañía dijo que es una situación única y que el producto que empleó “no está indicado para su uso en el cabello, ya que se considera permanente”.

La mujer creó una campaña para recaudar fondos en GoFundMe para solventar sus facturas médicas.