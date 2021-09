Por segundo mujeres protestaron en Afganistán por sus derechos, salieron a las calles y se manifestaron cerca del palacio presidencial en Kabul, en medio de la expectativa de que pronto se anunciará un nuevo gobierno afgano.

El grupo levantó carteles y coreó: “Nosotras, las mujeres afganas, estamos todas juntas”.

“Si las mujeres no están presentes en un país, en una sociedad, en un ministerio o gabinete, ese país o gabinete no tendrá éxito”, dijo Fatema Etemadi.

Decenas de mujeres salieron a las calles este jueves en la ciudad de Herat, en el oeste del país, para protestar contra los talibanes, exigirles que les devuelvan sus derechos y les tengan en cuenta a la hora de participar en el futuro gobierno de Afganistán. La manifestación duró varias horas y fue organizada por funcionarias de gobierno y activistas por los derechos de las mujeres.

Desafío insólito a los islamistas



Se trata de un desafío insólito a los islamistas desde su arrolladora llegada al poder, a pesar de que han asegurado que permitirán el trabajo femenino dentro de los límites del islam.

“Un gobierno sin la presencia de mujeres no durará y no será estable. No aceptamos un gobierno sin la participación de las mujeres y nos opondremos a él”, dijo Basira Taheri, activista y organizadora del evento.



Pese a que los talibanes prometieron que su nuevo gobierno sería “inclusivo”, con representantes de todas las etnias y tribus del país, en el caso de las mujeres los líderes fundamentalistas han pedido esperar para ver cuáles serán las nuevas directrices, y que, mientras tanto, a las funcionarias se les pagará a domicilio. Pero según un alto funcionario talibán, “podría no haber” mujeres a cargo de ministerios o en puestos de responsabilidad.

Mullah Abdul Ghani Baradar encabezará nuevo gobierno.

El cofundador de los talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar, encabezará un nuevo gobierno afgano que se anunciará pronto, dijeron el viernes fuentes del grupo.

Baradar, quien encabeza la oficina política de los talibanes, estará acompañado por Mullah Mohammad Yaqoob, hijo del difunto cofundador de los talibanes Mullah Omar, y Sher Mohammad Abbas Stanikzai, en altos cargos del gobierno, dijeron tres fuentes.

Haibatullah Akhunzada, el líder religioso supremo de los talibanes, se centrará en los asuntos religiosos y la gobernanza dentro del marco del Islam, dijo otra fuente talibán.

Llegaron líderes a Kabul

“Todos los principales líderes han llegado a Kabul, donde los preparativos están en las etapas finales para anunciar el nuevo gobierno”, dijo a Reuters un funcionario talibán, bajo condición de anonimato.

Los talibanes hicieron cumplir una forma radical de sharia, o ley islámica, en particular oprimiendo a las mujeres, cuando gobernaron en 1996-2001. En esta ocasión, el movimiento ha tratado de presentar una cara más conciliadora al mundo, prometiendo proteger los derechos humanos y abstenerse de represalias contra viejos enemigos.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros han puesto en duda tales garantías, y muchos afganos, especialmente mujeres y personas con educación o vínculos con el gobierno anterior o las fuerzas de la coalición occidental, ahora temen por sus vidas.