Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia e INTERPOL, informaron que el multihomicida detenido en España, acusado de más de 100 muertes, le constaban dos reclamaciones judiciales internacionales interpuestas por diversos delitos de asesinato y homicidios.

Se le atribuye la autoría intelectual y material de más de 100 muertes, entre ellas la de su suegra, que cometió, presuntamente, como venganza por un posible hurto de dinero propiedad de su organización.

Las investigaciones policiales comenzaron cuando las autoridades de Colombia emitieron dos notificaciones para la localización y detención del fugitivo por diferentes delitos contra la vida, homicidios y asesinatos, cometidos todos ellos en su país de origen.

Acusado de fabricar armas de fuego

También se le acusaba del delito de concierto para delinquir, así como de fabricar, traficar, portar o tener armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con esta información, se iniciaron las gestiones policiales para dar con su paradero y proceder a su detención. Debido a la extrema gravedad de los hechos cometidos, se le asignó máxima prioridad a su localización, teniendo en cuenta, además, la alerta que hacía referencia a su peligrosidad y propensión a la evasión.

En primer lugar, se inició un intenso trabajo de intercambio de información operativa con la Policía Nacional de Colombia, monitorizando conjuntamente el entorno del prófugo en Colombia y España.

Se observó que sus familiares se desplazaban con frecuencia entre ambos países utilizando el avión como medio de transporte, por lo que se coordinaron los seguimientos intercontinentales de los mismos.

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Dicha supervisión del entorno se complementó con el control de los movimientos y con el estudio de bienes patrimoniales de todas las personas relacionadas, lo que llevó a una serie de lugares y domicilios en la ciudad de Madrid relacionados con el objetivo.

Su familia clave para su ubicación y detención

De esta manera, se logró obtener la ubicación de la pareja afectiva del fugitivo, quien fue localizada junto a un niño, posible hijo del buscado. Tras articularse un dispositivo de vigilancia, se observó que contactaba con el que parecía ser el fugitivo, que se encontraba a bordo de un vehículo. Fue entonces cuando se procedió, de forma inmediata, a su detención.

El detenido, conocido con el alias de “Nene”, es considerado por Colombia como el cabecilla de la organización criminal internacional denominada “La Cordillera”, una organización que tiene influencia en varios departamentos colombianos y que cuenta con ramificaciones internacionales a lo largo de todo el mundo.

En su trayectoria criminal, con más de 15 años al margen de la ley, fue el presunto encargado de posicionar a su grupo criminal como una organización bélica, organizada y jerarquizada, así como de su expansión y consolidación en Europa. Además, articulaba actividades de narcotráfico a gran escala en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, México y Cabo Verde.

Su entrada en España se produjo en 2015, con la proyección de montar varias sucursales de la organización “La Cordillera” en España, Bélgica y Francia. Al actuar el detenido como uno de los principales cabecillas de la organización criminal, con su detención se desestabiliza la línea de mando de la misma y se genera un impacto significativo en sus finanzas.