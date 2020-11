FOTOS: Napoli dice que muerte de Maradona es un “golpe devastador”

(Reuters) - El club Napoli del futbol italiano dijo que la muerte de Diego Armando Maradona, el máximo ídolo de su historia, es un “golpe devastador” para la entidad y la ciudad.

Inclso el alcalde Luigi De Magistris anunció que el estadio San Paolo ahora llevará el nombre de Diego Armando Maradona.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

“Estamos de luto”, dijo el portavoz del club Nicola Lombardo. “Nos sentimos como un boxeador que ha sido noqueado. Estamos en estado de shock”.

Gianni Di Marzio, exentrenador del Napoli y ojeador que forjó el vínculo entre el argentino Diego Armando Maradona y el club sureño, reconoció que el fallecimiento de Maradona le hace sentir “como si hubiera perdido a un hijo”.





“Es como si hubiera perdido a un hijo. En este momento mi cerebro no funciona, estoy sin palabras, no me lo esperaba, para nada. Tengo todas nuestras fotos juntos en mi despacho”, aseguró Gianni Di Marzio.

“La gente se dará cuenta ahora de que Diego es el más grande de todos los tiempos”, añadió.

Maradona jugó para el Napoli entre 1984 y 1991, y llevó al equipo a ganar sus únicos dos títulos de la liga local y la Copa de la UEFA.





Y pese a que Nápoles es una de las ciudades italianas que más ha padecido en la pandemia de Covid-19, los aficionados salieron a las calles.

En Italia han muerto 50 mil personas por Covid-19 y se han registrado más de un millón de casos.