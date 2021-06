Necesaria una investigación objetiva en Línea 12: senadores PAN

Ciudad de México. La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, pidió que haya una investigación a fondo de lo sucedido en la tragedia de la Línea 12 del Metro y que se evite la impunidad.

Sin salir en defensa de nadie, dijo que de nada sirve cesar a funcionarios como la exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía y que no haya resultados concretos y objetivos en la indagatoria de los hechos ocurridos el pasado tres de mayo.

“Lo que se requiere no es que se retire la titular del Metro, es que se investigue quién fue el corrupto y el negligente para que esa tragedia sucediera. Se requiere que haya culpables. Se requiere que se establezca un procedimiento, no politizado, sino totalmente objetivo para saber quién fue el responsable y cómo va a ser sancionado. Para que esto no se repita”.

Conformación de comisión legislativa

La legisladora insistió en que se debe aceptar la conformación de una comisión legislativa que acompañe las investigaciones de la Línea 12 como lo han propuesto desde que sucedió la tragedia.

“Lo que tenemos que hacer es investigar, hoy se hace necesario exigirle al Senado de la República que dictamine sobre la solicitud que hemos presentado para que se instale una comisión de investigación. Recordarán que no lo aceptó el pleno de la Comisión Permanente y que se turnó a la Primera Comisión. Así que es necesario que la Primera Comisión de la Comisión Permanente reaccione, resuelva sobre esta solicitud. Exigir una comisión de investigación solamente está basado en la información y la transparencia”.

En conferencia de prensa la senadora, López Rabadán anunció que se estará dando respuesta puntual a las afirmaciones y declaraciones que se hagan desde Palacio Nacional. En ese sentido la panista salió en defensa de las organizaciones de la sociedad civil.

“La realidad es que es la sociedad civil la que ayuda a la ciudadanía en múltiples necesidades, da acompañamiento, asesorías, gestiones, suple las deficiencias gubernamentales, incluso han documentado actos de corrupción, han acompañado a las víctimas, han acercado la cultura a los municipios, han ayudado a tener aparatos médicos y medicinas que, en muchas ocasiones, la ciudadanía no puede comprar; ha ayudado a emplearse, a autoemplearse, entre muchos otros temas, la sociedad civil organizada ha podido hacer durante décadas una coadyuvancia al gobierno que hoy lamentablemente ni se le reconoce ni se le ayuda para seguir ayudando”.