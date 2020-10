“Mi papá ya no me quería": Relata niño abandonado en Iztapalapa

Un niño de 8 años fue encontrado solo durante la madrugada de este martes en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba sentado en la banqueta de las calles 3 y Carril, de la colonia San Juan Xalpa, cuando unas personas le preguntaron lo que hacía en la calle solo.

El niño, quien dijo llamarse Ethan, contó que su padre y su madrastra ya no lo querían pues ya no se sentían cómodos con él, por lo que reportaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sobre el menor.

“Ya no se sentían a gusto... ya no me querían”, expresó.

Al llegar, los elementos encontraron que el menor llevaba consigo una mochila en la que cargaba alimentos como tortillas, cereal y chocolate.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa atendieron al niño, cuyo estado de salud era bueno.

El menor de 8 años también contó que con su padre y madrastra vivía su hermana de 6 años y dio el nombre de su madre biológica.

Por este hecho, Ethan fue trasladado a las oficinas de la fiscalía, en donde se iniciarán los protocolos de búsqueda de los familiares del menor.

