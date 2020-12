No aumentará el precio de la tortilla en 2021: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que derivado de un acuerdo con los productores de tortilla se acordó que el precio de este alimento no suba en el 2021 e informó que mañana presentará una lista de los productos que se verán afectados por el ajuste inflacionario.

En su conferencia de prensa diaria desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador detalló que su gobierno llegó a un acuerdo con las empresas Minsa y Maseca para evitar que aumente el precio de la tortilla en enero del 2021.

TE PUEDE INTERESAR:

México cierra 2020 con más de 30 mil sismos

El mandatario adelantó que mañana en su conferencia de prensa dará a conocer unn informe detallado con la lista de los productos que sí subirán de precio en 2021, pero señaló que entre estos no se encuentran la tortilla ni las gasolinas.

“Mañana voy a informar sobre los únicos aumentos que va a haber en precios, no aumenta el precio de la tortilla a partir de enero porque hubo un acuerdo con Maseca y con Minsa, para que no haya abusos, lo mismo en el caso de las gasolinas y de los combustibles”, admitió el presidente.

Dijo que se darán a conocer los productos que aumentarán de precio de acuerdo con el ajuste inflacionario con la finalidad de que no haya abusos de quienes los expenden.

“Aquí vamos a informar mañana para que no haya abusos de los refrescos, es solo inflación, 3 por ciento y no en todo. En el caso, por ejemplo, de la tortilla no hay aumento, hay un acuerdo con ese propósito, tanto con Maseca, como con Minsa”, detalló.

Hace unos días, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que contrario a lo que difunden sus adversarios, los precios de los productos básicos no tendrán un aumento de precio más que el que año con año de aplica y es con base en la inflación.

Descartó que entre estos productos estén las gasolinas y combustibles.

TE PUEDE INTERESAR:

Gran Bretaña da luz verde a la vacuna de AstraZeneca y Oxford