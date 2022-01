Senadores PAN piden poner freno inmediato a ola de violencia en México

Ciudad de México. La Vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, en representación de su bancada, pidió que haya un cambio en la estrategia en contra de la inseguridad en todo en México que, insistió, ha mostrado su ineficacia. Destacó que en los primeros tres años del actual Gobierno federal hay un porcentaje mayor de muertes debido a la delincuencia, que en los sexenios anteriores.

“Ahora, en este momento hay más del doble, en un mismo periodo, digamos en los primeros tres años. Es evidente que este gobierno está secuestrado por la delincuencia. Es evidente que se han cruzado de brazos ante esta realidad. Es evidente que hay pactos de impunidad, municipales y estatales”.

También se refirió al caso específico de la fuerte ola de violencia que azota a Veracruz. Indicó que es clara la falta de respeto al Estado de derecho en esa entidad y la tolerancia a los grupos delincuenciales.

“Es increíble lo que está pasando en Veracruz. Dos, dos tragedias, dos masacres en una semana. Pareciera que no hay Estado de derecho, no hay autoridad, no hay seguridad. Es algo muy lamentable. Y evidentemente hay una premisa muy lastimosa en todo esto, y es que no hay estrategia de seguridad”.

Tragedia en la Línea 12

Al hablar de la Línea 12 del Metro y de los últimos informes sobre las deficiencias en su construcción por la falta de pernos, López Rabadán dijo que es una muestra emblemática de la corrupción en el actual Gobierno federal.

“Me parece terrible, la tragedia de la Línea 12 es un ejemplo lastimosamente emblemático para este gobierno, es una muestra de corrupción, de negligencia y de impunidad, estas tres terribles cosas se materializan en la tragedia de la Línea 12. Hoy no hay una sola persona investigada o en la cárcel de primer, digamos, de primer nivel, un político responsable por este tema no lo hay porque entre todos se están protegiendo”.

Finalmente la legisladora se refirió al caso del cambio de decisión del Gobierno de asistir a la toma de poder del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega cuando se había anunciado que no se asistiría.

“Acudir con Daniel Ortega en este momento me parece una vergüenza, porque es claro que es un dictador, es una persona a la que lo que deberíamos de hacer es reclamarle por los hechos, por las acciones, por encarcelar a la oposición, me parece un acto totalmente lamentable, un retroceso y que este gobierno populista quiera ir a aplaudirle es una vergüenza”.