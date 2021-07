Pasajeros arman enorme cena de mariscos en pleno vuelo a Las Vegas

Una familia que viajó a Las Vegas convirtió su estadía en el avión en una noche de mariscos... de mariscos de alto vuelo y de postre: se volvieron virales.

Llevaron una buena, una bastante buena cantidad de mariscos con ellos y comenzaron a comerlos en pleno vuelo al mismo tiempo que imponían una moda espectacular.

El viaje de la familia lo realizaron hace meses, pero una foto de la fiesta que armaron en el avión recién se difundió y todo se volvió viral.

La familia está en el punto cúspide de la atención.

Arman cena de mariscos en pleno vuelo a Las Vegas.

Mamá, estamos en “the shade room”. Y ella dijo quién está en “the shade room”. Yo le dije nadie mamá, es “the shade room”, le comentó Kmail a su madre al ver su fotografía en un famoso perfil de Instagram.





Kamail Pratt no podía creerlo. La foto de él y su madre comiendo un enorme platillo de mariscos mientras volaban a Las Vegas se había vuelto viral.

Y meses después de haberlo hecho, la fotografía sumaba miles de visitas en las redes sociales.

“Romper el pan en el aire era algo normal. Simplemente era normal. Siempre lo hacemos y hasta lo hacemos más grande que esto”, aseguró sonriente Kamail.

Mariscos de alto vuelo y a Las Vegas

Los dos viajan en familia con un enorme platillo de mariscos que hervían a miles de metros sobre el suelo, mientras todos los demás pasajeros los veían incrédulos, entre ellos los tripulantes del avión, quienes inclusive salieron en algunas fotografías. “Solo estaban sonriendo y había mucha positividad, como si la gente estuviera corriendo para tomarse fotos. Nos sentimos como estrellas”, aseguró Kamail.





Para su madre las cosas fueron igual de emocionantes, solo que no entendía por qué había tanto “revuelo”. Suzie asegura que desde que tenía 8 años, ella y su familia suelen viajar así dentro de los aviones. “Nunca he volado sin mis mariscos. Cada vez que vuelo, traigo mariscos. Nunca he tenido un vuelo sin mariscos”, dijo Suzie.

Durante los últimos días la gente se ha preguntado cómo pudieron pasar los cangrejo por las revisiones de seguridad. Para Kamail la respuesta es sencilla: “La TSA deja entrar a cualquiera con comida. No importa cuál sea tu comida. Te permitirán traerla”.

Kamail está mucho más acostumbrado a las redes sociales y a la manera en la que reaccionan ante las publicaciones. Para Suzie, su madre, fue demasiada emoción. “No pude dormir y me dijeron que me mantuviera alejada de los comentarios y no pude”.

Muchos de los comentarios, como suele suceder en las redes sociales, fueron lastimosos, agresivos, insultos. Los Pratt lo tomaron así: “Estamos orgullosos de ser elegantes. Y fue más elegante que cualquier otra cosa porque ni siquiera estábamos en primera clase y me convertí en un entrenador de primera clase.”

Al final su decisión y su actuar a futuro no cambiará, sin importar las reacciones a favor y en contra en redes sociales: “Me encanta hacer mariscos, el sabor, la diversión haciéndolo muy simple y rápido”, aseguró Kamail.