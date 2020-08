Perro con deformidad en cara da ejemplo de vida en redes sociales

Alrededor del mundo existen algunas historias de mascotas que dan una gran lección a las personas, por su forma de salir adelante pese a las circunstancias que enfrentan, como el caso de Brodie, un perrito con deformidad en la cara que se ha vuelto viral en redes.

No todos los perritos corren con la misma suerte, pues a primera vista enamoran a las personas con sus facciones tiernas y su comportamiento divertido, pero algunos caninos sufren accidentes que los dejan marcados y eso hace más complicado su proceso de adopción.

Brodie era uno de estos perros que en ciertas ocasiones sufrió discriminación por su aspecto, pues cuando era un cachorro su madre lo atacó y le provocó graves heridas, las cuales le dejaron el rostro desfigurado.

Ante esto, Brodie no se dio por vencido y logró salir adelante; posteriormente, publicaron su foto en una cuenta de Facebook para darlo en adopción, lo cual fue un proceso tardado, pues no lo querían por su deformidad.

Pero eso cambió cuando Amanda Richter, de 30 años, y Brad Ames, de 23 años lo vieron y quedaron encantados con él, por lo que decidieron ir al lugar para conocerlo, según lo narró la mujer ante medios locales de Canadá, ciudad donde radican.

Literalmente miré la foto y lloré, simplemente dije que teniamos que ir a conocer a este perro

Asimismo, sus ahora dueños mencionan que el perro necesita de cuidados especiales, pues es ciego de un ojo, además de que diario es medicado con gotas para los ojos, cuenta con deformaciones craneales y no come igual que los demás perros, debido a que su mandíbula no se encuentra bien.

Sin embargo, el perro Brodie ahora tiene una cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 200 mil seguidores, quienes son fieles de este especial lomito. Cabe mencionar que sus dueños buscan llevarlo a hogares para ancianos o con personas que cuenten con alguna discapacidad para animarlos.

Nos gustaría llevarlo a hogares de ancianos, hospitales de niños, hogares grupales para personas con discapacidades, ese tipo de cosas

