VIDEO: Perrito intenta jugar a la pelota con estatua; causa ternura en redes sociales

Un perrito causó ternura en redes sociales, luego de que se diera a conocer un video grabado por la dueña del canino. El animal intenta jugar a la pelota con una estatua.

Te puede interesar:

Donald Trump evalúa prohibir TikTok, aplicación china, en Estados Unidos

Se trata de Chester, un perrito springer spaniel inglés, de 10 años, al que le gusta jugar a la pelota. Sin embargo, ahora lo hace con la estatua de un pescador en el puerto de Watchet, Somerset, donde espera pacientemente a que la lance.

De acuerdo con medios locales, Debby Taylor, dueña del perro, quien vive en Crewe, Cheshire, logró captar el momento en que su mascota esperó un minuto entero a que la estatua le lanzara la pelota.

Además, no es la primera vez que Chester espera pacientemente a que la estatua le aviente la pelota; al parecer no entiende por qué la figura no se mueve, pues pone una y otra vez la pelota a sus pies para probar suerte, como si sus buenos modales y paciencia convencieran al pescador de jugar.

Te puede interesar:

Rusia podría aprobar vacuna contra Covid-19 antes del 15 de agosto

Sin duda, el perrito Chester se ganó el corazón de miles de usuarios en redes sociales.