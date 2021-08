Pide Damián Zepeda impulsar revocación de mandato en extraordinario

Cd. de México.- El senador del PAN, Damián Zepeda se pronunció a favor de que en el próximo periodo extraordinario de sesiones los distintos Grupos Parlamentarios en el Senado presenten sus proyectos de iniciativa en relación a la Ley Federal de Revocación de mandato. Dijo que es una buena oportunidad para ir avanzando en el tema.

“Yo hago votos porque ahorita, en lo que queda el extraordinario, todos los grupos pongan en la mesa sus propuestas y que llegando septiembre podamos entrarle al análisis y a aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato”.

Dijo que se trata de una figura que debe ser aprovechada al máximo por la ciudadanía para poder remover a presidentes de la República que no realicen de manera adecuada sus tareas y responsabilidades. También se pronunció porque la revocación de mandato se aplique a gobernadores.

“Creo que la gente debe tener el derecho de, así como ponen a un gobernante poderlo quitar, no sólo el presidente de la República, sino también a los gobernadores de los estados; sin embargo, no se ha llevado a cabo la regulación, y me parece que hoy, a días después de la consulta popular, es muy importante que en este Legislativo podamos entrar al debate para que en septiembre, en cuanto inicie el periodo ordinario, podamos discutir y, en su caso, aprobar esta regulación”.

Damián Zepeda destacó los puntos principales del contenido de la revocación de mandato.

“Los repito: es una herramienta para quitar un mal gobierno porque le perdiste la confianza. Así es, revocación de mandato. Segundo, lo pide el tres por ciento de la población en al menos la mitad de los estados. Tercero, lo organiza el INE. Cuarto, sólo puede difundir el INE. Quinto, tiene prohibido contratar publicidad cualquier otro actor. Sexto, necesitas la mitad más uno de la gente que participa para que sea válido, con al menos, séptimo, el 40 por ciento de participación. Y si quieres impugnar lo haces ante el Tribunal Electoral. Esa es la revocación de mandato, está muy sencillo”.

Insistió en que la revocación de mandato no es para prolongar el mandato del presidente sino para que la ciudadanía decida si se mantiene en el cargo o no, dependiendo de su desempeño o la pérdida de confianza en sus acciones y labores.

“Es una figura de castigo a un gobernante, no es una figura de premio, el presidente insiste en quererlo ver como la continuidad de su mandato, no, es el derecho del ciudadano de quitar a un gobernante por la pérdida de la confianza, así lo dice la Constitución, así lo establecimos en los transitorios, la gente va a decidir si se revoca o no ese mandato, si se concluye anticipadamente o no el gobierno de alguien, no si continúa gobernando. Segundo, el porcentaje mínimo de participación está establecido en la ley, 40 por ciento, ya lo dice la Constitución, así tendrá que decir la ley secundaria”.