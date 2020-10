Piden senadores del PAN a promotores de consulta popular asumir responsabilidad por costos que implicará

Cd. de México.- Senadores del PAN pidieron a Morena y los promotores de la consulta popular que buscaba juzgar a expresidentes, y ahora a los actores políticos del pasado, asumir su responsabilidad y los costos políticos por despilfarrar más de 8 mil millones de pesos para la realización de ese proceso. Señalaron que la consulta no servirá de nada pues no se refiere concretamente a los expresidentes, además de que no es vinculatoria para la Fiscalía.

La senadora Kenia López Rabadán dijo que el país no está para cumplir caprichos. Calificó como inmoral el derrochar miles de millones de pesos en un ejercicio inservible, y más en medio de la pandemia. Indicó que para juzgar a los expresidentes están las instancias legales y no el consultar a la ciudadanía en torno a si se hace o no, cumplir la ley.

Dijo que queda claro quiénes son los responsables de este derroche y no deben culpar ni al INE, ni a sus críticos, o a la oposición que nada tienen que ver con esta propuesta. Destacó que con esos 8 mil millones de pesos que se derrocharán podrían construirse varios hospitales, adquirirse medicamentos contra el cáncer o respaldar a los fideicomisos.

“Son 8 mil millones de pesos lo que va a costar el capricho de López Obrador para hacer una pregunta que ni siquiera se entiende, para hacer una pregunta que no va a resolver nada, para hacer una pregunta que jurídicamente no es vinculante, que ya se ha dicho por los ministros de la Corte, que claramente no tiene una respuesta jurídica, es más, incluso lo ha dicho el Presidente de la República, no es un asunto jurídico; es muy lamentable, porque estos 8 mil millones de pesos se pudieron o se debieron haber ocupado en otros temas, por ejemplo en no destruir los fondos y los fideicomisos”.

La legisladora también señaló que rechazaran la propuesta del Senador de Morena, Ricardo Monreal para empatar la fecha de la consulta con la de la elección federal del próximo año.

“A esta propuesta, a esta tentativa de iniciativa para que se cambie de fecha la consulta para que se haga la pregunta el día de las elecciones, por supuesto que el Partido Acción Nacional dice no, es claro que lo que quieren es mezclar, es continuar ensuciando la elección del próximo año y por supuesto que nosotros diremos no. Tendría que ser una reforma constitucional, no obstante, sea un artículo transitorio, tendría que ser una reforma constitucional que debería contar con dos terceras partes del Senado y no van a contar con nuestro voto”.