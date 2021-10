Piden senadores del PAN facilitar vacunación para menores de edad

Cd. de México.- Los panistas en el Senado manifestaron su decepción con la forma en que el gobierno federal está combatiendo la pandemia y lamentaron que aún no se haya tomado la decisión de vacunar a todos los menores de edad contra la Covid-19.

“El tener que ampararse para que puedan vacunar a menores nos parece un verdadero absurdo. Es algo que ni debería de pasar ni se debería de impedir. Tendría que ser algo mucho más fácil. Y pareciera, por las declaraciones, ya se habló de ellas en su momento del doctor Hugo López-Gatell (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud) donde dijo aquella frase de que más valía ponerle (la vacuna) a los adultos que a los niños, dejando de lado la importancia que tienen todos los ciudadanos en este país y por supuesto de manera preeminente a los niños. Francamente es una declaración muy desafortunada y lo que queremos es que se de la atención a todos por igual en nuestro país”, dijo el senador Rementería.

Además, los legisladores se pronunciaron porque se agilice un mecanismo para obtener los certificados de vacunación contra la Covid-19, ya que “es algo muy sencillo y que, lamentablemente, la ineficacia, la torpeza, la ineptitud y ¿Por qué no? la corrupción de este gobierno es la que impide que esto se pueda lograr. Francamente no hay una explicación para ello y debiera de permitirse”.

Finalmente, los legisladores del blanquiazul manifestaron su inconformidad con las declaraciones de los titulares del sector salud, Jorge Alcocer y del titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, quienes afirmaron durante su comparecencia ante el Senado que se han comprado el 96% de los medicamentos requeridos en el país, pero se los roban en los estados, en los almacenes o llegando a los hospitales.

Afirmaron que es obligación de la autoridad vigilar toda la cadena de suministro de los medicamentos.

“Cuando se habla del abasto de medicamentos no nada más es la compra y que se lleve el medicamento; es hacer que llegue al centro de atención de salud, es la responsabilidad del gobierno, no nada más comprarlo y entregarlo. Y si hay algo que esté impidiendo el que la cadena de abasto, que llegue o que se haga de manera adecuada o que se interrumpa el abasto, hay que corregirlo pero ningún caso se puede aceptar semejante respuesta”, apuntó Rementería del Puerto.

Mientras que el senador Damián Zepeda consideró que “este gobierno de Morena ha sido un fracaso” en el tema de salud.

“Tenemos 3 años gobernando. Ya no se vale echar la culpa para atrás. ¿Cómo es posible que los mexicanos vayan y no tengan medicinas en los hospitales? Ya no es culpa del pasado gobierno; es ineficiencia , ineptitud de parte de funcionarios de este gobierno que no han podido abastecer de medicinas los hospitales en México. Mal. En este gobierno y 15 millones de personas nuevas que no tienen acceso a los servicios de salud. Y eso se suma de los 20 millones que ya habían el pasado que era una tragedia los 20 millones de personas del pasado. Bueno pues ahora hay 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud. Basta de pretextos, le decimos a morena. Basta de pretextos, le decimos a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo van a dar resultados? Se les va acabar el sexenio, y sigue la gente sin medicinas y sin servicio de salud”, abundó Zepeda Vidales.

En tanto que el senador Alfredo Botello explicó que las autoridades sanitarias reconocieron que se ha podido abastecer el 60% los medicamentos requeridos, sin embargo del 40% restante no establecieron cuál es el tipo de medicamentos que se encuentran en desabasto, pero “sabemos que son medicamentos que son muy requeridos por la población en general”.