SSC busca reducir la venta y detonación de pirotecnia durante festejos patrios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México busca inhibir la venta de pirotecnia, al igual que la detonación de estos productos durante las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre por medio del Operativo Cometa.

Elementos de la SSC realizarán recorridos de vigilancia en diferentes colonias de la Ciudad de México, para tratar de inhibir aglomeraciones y evitar la venta y uso de pirotecnia o fuegos artificiales, ya que la capital se encuentra en semáforo naranja.

Además, la secretaría lanzó varias recomendaciones para evitar accidentes por el uso o almacenaje de fuegos pirotécnicos.

“La manipulación de este tipo de material es una actividad de alto riesgo, por lo cual se recomienda evitar que los niños realicen la quema de cohetes sin la supervisión de un adulto, aunque siempre será mejor no realizar dicha acción. También se invita a la ciudadanía a denunciar a las autoridades la venta, intercambio y lugares no autorizados donde se almacena este tipo de material, que si no se maneja adecuadamente pone en riesgo a la ciudadanía”, señaló la autoridad por medio de un comunicado.

Entre otras recomendaciones, en caso de tener pirotecnia en casa no se debe desechar en la basura, mojarlo o enterrarlo, lo ideal es llamar a los servicios de emergencia para su retiro adecuado.

