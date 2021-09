Presentan senadores del PAN denuncias contra Delfina Gómez

Cd. de México.- La senadora del Partido Acción Nacional(PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en contra de ocho personas, incluida la profesora Delfina Gómez, por retener recursos de salarios de trabajadores del ayuntamiento de Texcoco para fines electorales.

Las denuncias fueron firmadas también por las senadoras Lilly Téllez García, Kenia López Rabadán, Gloria Núñez Sánchez, Nadia Navarro Acevedo, María Guadalupe Saldaña Cisneros y Minerva Hernández Ramos.

La senadora Gálvez recordó que entre 2013 y 2015, la ahora secretaria de Educación Pública, su hermano Alejandro Gómez y los señores Horacio Duarte y Alberto Martínez, entre otros, implementaron un sistema de retención de recursos provenientes del salario de trabajadores del ayuntamiento y del Sistema Municipal DIF Texcoco, para fines electorales vinculados con la candidatura de la profesora y a Morena, por un monto de 13 millones 8 mil pesos.

Piden destitución de titular de la SEP.

Xóchitl Gálvez dijo que ante estas acciones que representan claras ilegalidades Delfina Gómez debe dejar el cargo como titular en la SEP.

“La Fiscalía deberá investigar para castigar a los responsables, trátese de quien se trate, no importa el partido político. Basta de impunidad. La secretaria debe separarse del cargo, debe renunciar”.

Precisó que el artículo 11 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, en su fracción V, establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y de dos a nueve años de prisión al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato o partido político.

La senadora panista añadió que la titular de la SEP contravino también el Código Penal Estado de México, que en su artículo 339 establece que comete el delito de abuso de autoridad contra subalterno, el servidor público que haciendo uso de su empleo, cargo o comisión, obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración.

La vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán se sumó a la petición de renuncia de la maestra Delfina Gómez.

“Lo que hoy está sucediendo con la secretaria de Educación Pública es inentendible, la señora cometió un delito. Primero debe ser investigada porque, es un delito; segundo, debe ser inhabilitada, no puede continuar con un cargo y no puede seguir siendo servidora pública; tercero y más importante, el Presidente de la República no debe solapar a una mujer con este nivel de irresponsabilidad y de ilegalidad”.

Los senadores de Movimiento Ciudadano como Juan Zepeda también pidieron que Delfina Gómez se separe del cargo y enfrente a la justicia.

“En una democracia, en un gobierno donde efectivamente se combate a la corrupción debiera de haber sanciones, si ella es secretaria de Educación Pública, mínimamente tendría que separarse del cargo en tanto se concluye ese proceso por algo muy sencillo, ya se comprobó que sí hubo anomalías, vamos a ver si eso conlleva a responsabilidad penal y en esta cruzada nacional o en esta bandera la cual el presidente se ha envuelto en el combate a la corrupción pues ahí tiene a su lado un caso emblemático dónde los mexicanos vamos a estar atentos a que sea un hecho real el combate a la corrupción y por decencia la secretaria de Educación Pública debiera separarse del cargo”.