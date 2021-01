Presidente del PAN abre las puertas a candidatos rechazados de Morena

Ciudad de México. El presidente del PAN, Marko Cortés dijo que su partido mantiene las puertas abiertas para todos aquellos aspirantes de Morena a quienes les hayan bloqueado sus aspiraciones electorales.

“Acción Nacional tiene las puertas abiertas para todos aquellos mexicanos que vean que las cosas no van bien y que se deben corregir”.

En conferencia de prensa virtual Marko Cortés dijo que les darán la bienvenida con el propósito de buscar que se corrija el rumbo actual del país y el reconocimiento público de que las cosas no están bien.

“Toda la gente de bien que quiera sumar en Acción Nacional o en la coalición “Va por México”, es bienvenida, pero pasa por el reconocimiento público de que en México las cosas son un desastre, de que las cosas no se han hecho bien y que se necesita un golpe de timón, una corrección y un equilibrio. Nosotros siempre estaremos abiertos a la gente de bien, a la gente que quiera que las cosas cambien, que se corrijan en el país. Estamos para sumar, estamos para construir y para encontrar soluciones para México”.

También destacó que las elecciones internas en Morena son un total desastre y reflejan un gran desaseo al elegir a sus candidatos que son totalmente impresentables.

“Morena trae un cochinero en su selección de candidatos, tanto lo trae en la selección de candidatos como en la forma de gobernar en el país, es un gran desastre, hasta entre ellos; ya nos damos cuenta que finalmente la luna de miel se ha acabado, es pura demagogia, es pura simulación, las encuestas no las realizan, está claro que no están escuchando a la gente, están seleccionado con el dedo del presidente quién quieren que sea el candidato, no es un partido político ni aspira a ser un partido democrático, simplemente es una borregada de personas detrás de su líder, montón de ex priistas, por cierto, lo peor del PRI, lo peor de todos los partidos hoy está ahí en Morena”.