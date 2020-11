Denuncian a profesor de FES Aragón por comentarios clasistas y xenofobia; escuela lo separa del cargo

Un docente de la Licenciatura de Derecho fue exhibido por un colectivo de mujeres de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM por sus comentarios xenofóbicos, racistas y clasistas.

El profesor, identificado como Adán Noé Martínez Castañeda, fue grabado durante una clase de la materia Teoría Económica, cuando buscaba dar un ejemplo y emitió comentarios xenofóbicos.

“No se me vayan a ofender, todo lo que pasó con las oleadas de migrantes si me lo hubieran preguntado a mí, yo a todos los llevo a un campo de concentración y los quemamos y nos bañamos como Hitler. Les voy a explicar por qué. Ojo, ‘porfa’ entiendan el tema económico, no social ni humano”, dijo el docente ante la clase.

Pero este comentario no es el primero que sorprendió a sus estudiantes, ya que en otra clase Martínez Castañeda aseguró que a las personas que habitan en una colonia de Iztapalapa no les gusta bañarse, y en otra descalificó a las personas que usaban las marchas como medio de protesta.

“¿La carrera de derecho de la FES Aragón forma a sus estudiantes de esta manera? Teniendo profesores con nula conciencia social, valores humanos y nulo conocimiento en derechos humanos. Aparte de ser una carrera sumamente machista, misógina y con el mayor número de alumnos y profesores acosadores, ahora nos encontramos con esta joya”, denunció la colectiva Violetas FES Aragón.

Debido a que los videos de los comentarios del docente se viralizaron de inmediato, la escuela emitió un comunicado en el que informó que separó del cargo a Adán Noé Martínez Castañeda, ya que sus comentarios no compaginan con los valores universitarios.

“El director de nuestra facultad tomó la decisión de separar de cualquier contacto con la comunidad estudiantil al profesor que imparte la asignatura de Teoría Económica en la Licenciatura de Derecho.

“Lo anterior como una medida para dar seguimiento oficial a los procesos y normatividad universitaria”, indica la tarjeta informativa.

“Reiteramos que en nuestra sociedad la xenofobia, el racismo, el clasismo, la violencia de género y cualquier otra forma de expresión violenta, segregatoria y discriminatoria no debe tener cabida. La FES Aragón se une al compromiso universitario para erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia y discriminación”, indica.

Hasta el momento, el docente no se ha pronunciado al respecto del anuncio de la FES Aragón sobre su situación laboral. En tanto, en redes sociales acusaron de “exageradas” a la colectiva de alumnas que denunció al profesor, mientras que otros aplaudieron las medidas en contra de Martínez Castañeda.