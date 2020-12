Se mantiene SIN CAMBIOS programa Hoy No Circula en CDMX y Estado de México

A partir de este sábado, tanto la Ciudad de México como el Estado de México entraron a semáforo epidemiológico rojo, pero la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que el programa Hoy No Circula se mantiene sin cambios.

Autoridades correspondientes de ambas entidades señalaron el viernes pasado que, debido al aumento de contagios por Covid-19, se regresará a semáforo rojo, por lo que sólo se podrá salir a la calle para realizar actividades esenciales y con ciertas restricciones como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Te puede interesar:

VIDEO: Se incendia pipa de gas en Tlalnepantla; el operador se salva

No obstante, la CAMe dio a conocer que no habrá cambios en el programa Hoy No Circula y que funcionará de forma regular, pues tanto en redes sociales como en WhatsApp se comenzó a difundir información falsa sobre algunos cambios en la circulación de los automóviles.

Hasta el momento el programa #HoyNoCircula opera de manera normal en la ZMVM. Informaremos de inmediato a través de nuestras redes sociales, en caso de cambios en el programa

Cabe señalar que las autoridades de ambos gobiernos sentenciaron que sólo pueden continuar las actividades esenciales, pues se pretende prevenir reuniones y aglomeraciones en centros comerciales, especialmente en estas fechas decembrinas, cuando se presenta un gran flujo de personas comprando sus respectivos regalos.

De esta forma, los automóviles con hologramas 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos están exentos del programa Hoy No Circula, mientras que aquellos con engomados amarillos y terminaciones 5 y 6, no circularán los días lunes.

En tanto, los vehículos con engomados rosas, placas terminación 7 y 8 no circulan los martes; por su parte, las terminaciones con 3 y 4 no podrán circular durante los miércoles.

Finalmente, el engomado verde y terminación 1 y 2 tendrán prohibido los jueves; los engomados azules con terminación 9 y 0 dejarán de funcionar los viernes.

📌⚠️ #AvisoUrgente | Hasta el momento el programa #HoyNoCircula opera de manera normal en la ZMVM.



✅ Informaremos de inmediato a través de nuestras redes sociales, en caso de cambios en el programa. pic.twitter.com/v9ZZIPwp2l — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 19, 2020

También te puede interesar:

Con un homenaje luctuoso despiden a Aristóteles Sandoval en Jalisco