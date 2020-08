Crean prueba rápida de Covid-19 que lo detecta en 20 minutos

Investigadores del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity de Australia desarrollaron una nueva prueba para detectar Covid-19 en solo 20 minutos, así lo publicó la revista Journal of Medical Microbiology.

La prueba molecular rápida, llamada N1-STOP-LAMP, es 100% exacta en el diagnóstico que contiene SARS-CoV-2 en altas cargas, así lo afirmó la investigación.

De acuerdo con el estudio, la prueba es precisa y fácil de usar, por ello es la principal candidata para su uso en lugares con tests limitados.

La prueba para detectar Covid-19 se usa con una pequeña máquina portátil, con sólo un hisopo nasal.

“Esta nueva prueba utiliza un solo tubo y se realiza en un solo paso, lo que la hace más eficiente y de menor costo que muchas de las pruebas actuales para el coronavirus. Se comprobó que el método N1-STOP-LAMP era 100% exacto y que identificaba correctamente el 87% de las pruebas como positivas cuando se utilizaba para evaluar 157 muestras positivas confirmadas. Los resultados fueron rápidos, con un tiempo medio de obtención de resultados positivos de 14 minutos para 93 de esas muestras clínicas”, así lo detallaron varios medios internacionales.

