PT alista registro de más diputados a su bancada

Ciudad de México. El Partido del Trabajo y Encuentro Social limaron asperezas y ahora los petistas anuncian que van por la presidencia de la Cámara de Diputados, este viernes registraran a los nuevos legisladores que se incorporaran a su fracción parlamentaria, con lo que se convertirán la tercera fuerza política de San Lázaro.

En conferencia de prensa virtual, previo a la reunión plenaria de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, líder de la bancada, sostuvo que la Ley marca que el 28 de agosto las fracciones parlamentarias realicen el registro de los integrantes de sus legisladores y así lo harán con las nuevas adhesiones.

“Ahí veremos qué grupo es la tercera fuerza y estamos convencidos 100% que es el PT y en el tema de lo del PES estamos recomponiendo la Coalición Juntos Haremos Historia las 4 fuerzas políticas, porque no hay duda que s e requiere actuar en bloque y se quiere cerrar con fuerza sobre todo en este año que es año electoral donde está la primera prueba de que la cuarta va bien y que vamos a ganar la mayoría... que no se diga que nosotros estamos queremos quitar, que queremos agandallar, porque no le corresponde, al PRI, porque no es tercera fuerza el PRI, somos tercera fuerza el PT desde el inicio”, sentenció el líder del PT en San Lázaro.