Qué se sabe de la nueva cepa de coronavirus que surgió en Reino Unido

La aparición en el Reino Unido de una nueva cepa de coronavirus, la N5017, mucho más contagiosa que las otras, obligó a activar nuevamente el confinamiento de Londres y el sureste de Inglaterra y llevó a varios países a suspender sus vuelos procedentes del territorio británico desde el domingo.

El consejero científico del gobierno británico, Patrick Vallance, explicó que esta variante del SARS-CoV-2, además de propagarse rápidamente, se está convirtiendo en la forma “dominante”, lo que repercutió en “una subida muy fuerte” de los ingresos hospitalarios en diciembre.

Bélgica, Hungría, Croacia, al igual que Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Austria, Canadá e Israel anunciaron el cierre temporal de las conexiones aéreas por la nueva variante del coronavirus.

Mientras que en América, Argentina, Chile, Colombia y Perú también anunciaron la suspensión de los vuelos, en tanto, México aún mantiene el paso libre, incluso la noche del domingo arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un vuelo procedente de Reino Unido.

Esto es lo que se sabe hasta el momento de la mutación “N5017”

¿Es la primera mutación del nuevo coronavirus?

No. Las mutaciones son bastante comunes. De hecho, no se conoce con exactitud el número de variantes que existen de este virus. Científicos de todo el mundo han ido alertando de distintas cepas a lo largo de los últimos meses. Investigadores de la Universidad de Bolonia (Italia) identificaron en un estudio al menos seis cepas del SARS-CoV-2: cepa L, cepa S, cepas V y G y cepas GR y GH.



¿Por qué aparecen las mutaciones?

El sistema inmunitario va desarrollando anticuerpos contra los virus haciendo cada vez más difícil que causen una determinada enfermedad. La respuesta normal de esos virus es ir modificando las proteínas que se encuentran en la parte más externa de sus células para, de algún modo, ‘engañar’ a los anticuerpos y conseguir infectar al organismo.



¿Cuál es su origen?

La nueva variante se habría identificado oficialmente por primera vez en el condado de Kent, extremo sureste del país, hace unos diez días. Poco después, las autoridades informaron del hallazgo.



¿Por dónde se ha extendido?

Bélgica ha anunciado este lunes que la variante del coronavirus identificada en el Reino Unido circula desde hace al menos un mes por Bélgica, que se suma Países Bajos e Italia quienes también han anunciado haber detectado esa cepa. De acuerdo con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a día de hoy no hay “constancia” de que la nueva cepa se encuentre presente en España, aunque ello no significa, ha matizado, “que no lo esté".



¿Cómo se comporta?

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo el sábado que los expertos estiman que la nueva variante es 70 por ciento más transmisible que la original. El Ministerio de Sanidad británico cree que esta nueva variante de coronavirus puede estar asociada a la propagación más rápida en el sur de Inglaterra, aunque todavía se desconoce hasta qué punto el incremento de contagios en todas las franjas de edad se debe a la nueva cepa.



¿Provoca cuadros de infección más grave?

El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe preliminar en el que alerta que la nueva cepa de coronavirus es significativamente “más transmisible” que las variantes anteriores. De hecho, según el organismo, la nueva variante tiene un potencial estimado para aumentar el número reproductivo (R) en 0,4 o más, y una transmisibilidad aumentada estimada de hasta un 70 por ciento. No obstante, informa de que por ahora no hay indicios de una mayor gravedad de la infección asociada a esta nueva cepa.



¿Hay que temer a la nueva variante?

Los científicos catalogaron el descubrimiento de la nueva cepa en una situación normal. Es más, algunos especialistas criticaron al gobierno británico por anunciar la variante sin suficientes detalles sobre la misma. Al respecto, recordaron que la aparición de mutaciones es constante.



¿Cambiará el plan de vacunación?

Los expertos que gestionan la estrategia del gobierno británico contra la Covid-19 consideraron esta semana “muy improbable” que las vacunas que se están desarrollando, y las que ya se están administrando a la población, pierdan parte de la efectividad que han demostrado tras la aparición de la nueva cepa.

De hecho, el director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew Pollard, afirmó esta semana que si el coronavirus mutara sería “relativamente rápido” desarrollar una nueva vacuna eficaz partiendo de las ya existentes.



