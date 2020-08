VIDEO: Él es ‘Alfredo Mercurio’, el hombre que interpreta canciones de Queen al ritmo de banda

Las redes sociales están invadidas de miles de retos, memes, videos de lo que pasa en la vida diaria alrededor del mundo y de personalidades que se han ganado la popularidad por hacer nuevas cosas con un toque único y diferente, tal como el caso de ‘Alfredo Mercurio’, un hombre que imita al icónico Freddie Mercury, fallecido líder de la emblemática banda británica Queen.

Te puede interesar:

Científicos crean piel artificial capaz de sentir

Alfredo les ha dado un nuevo giro a sus interpretaciones, pues ha hecho el cover de ‘Bohemian Rhapsody’ muy al estilo del género musical banda junto con su grupo, haciéndose llamar ‘Alfredo Mercurio y su Banda La Reina’. Incluso, la canción cuenta con video, en el que podemos verlo actuar.

Sin embargo, esta no ha sido la única parodia que ha compartido en las redes sociales; también utilizó el ritmo del éxito titulado “I Want to Break Free”, con la letra inspirada en lo que se ha estado viviendo actualmente a causa de la pandemia del Covid-19; de hecho, la ha nombrado “Ya quiero salir”.

La caracterización de su personaje es muy parecida a Farrokh Bulsara, nombre real del vocalista de Queen, en el Aid Live del año 1985, donde Freddie llevaba una playera blanca sin mangas, fajada con un pantalón de mezclilla, cinturón negro y el famoso micrófono con todo y poste.

Incluso, el hombre ha utilizado dientes falsos para darle más “realismo” a su personaje, el cual se encarga de traer lo mejor de la banda setentera, pero con letras completamente en español.

También te puede interesar:

Autoridades de salud de EEUU alertan por enfermedad paralizante en niños

En muy poco tiempo, Alfredo Mercurio ha logrado popularizarse en todo México, y a pesar de que no pretende ser el doble de Mercury, sí trata de darle un nuevo sentido cómico a uno de los músicos más importantes de la historia del rock.