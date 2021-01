Regresa el trabajo comunitario por fotocívicas en la CDMX

Desde el pasado 1 de enero de 2021, aquellas personas que infringieron el Reglamento de Tránsito entre el 24 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, y fueron acreedores a alguna fotocívica deberán programar el cumplimiento de su sanción mediante talleres o trabajo comunitario en favor de la ciudad.

Para el cumplimiento de esta modalidad, se precisa que es necesario darse de alta en Llave CDMX llave.cdmx.gob.mx/ para consultar las infracciones y antes de comenzar el proceso de cumplimiento de sanciones, en https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas.

Se informó que quienes teniendo infracciones en el periodo mencionado y pudieron realizar la verificación de su automóvil, están obligadas a reprogramar y cumplir la infracción.

Aquellas que no verificaron su automóvil durante la emergencia sanitaria o no han cumplido la sanción correspondiente, no podrán verificar a partir del primer semestre de 2021, de conformidad con el Programa de Verificación Vehicular.

Mediante un aviso, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, informó que ha concluido la suspensión del cumplimiento de las sanciones decretada el 23 de marzo con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19.

Ante ello, a partir del primer día de este 2021 quienes tengan infracciones que cumplir, deberán reprogramarlas mediante las plataformas establecidas.

