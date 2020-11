Rechaza Morena etiquetar dinero a vacuna contra COVID en Presupuesto 2021

Cd. de México.- Durante el primer día de la discusión en lo particular del Presupuesto Federal del próximo año, Morena rechazo etiquetar en el proyecto de gasto de 2021 los recursos se utilizarán para adquirir la vacuna contra el Covid 19.

La propuesta presentada por el PRI fue desechada por el bloque mayoritario de Morena.

Par los priistas el presupuesto del sector salud tiene vacíos ya que en el rubro de vacunas solo se contempla destinar 2 mil millones de pesos cuando se suponía que habría dinero garantizado para la garantizar a la población el acceso a vacuna contra el Covid.

“Morena le quitó 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar. Dijeron que ese dinero se iba a ir a comprar la vacuna contra el Covid-19… y solamente le están incrementando al sector salud 16 mil 500 millones de pesos…No está presupuestando las vacunas en este presupuesto”, acuso Enrique Ochoa Reza, diputado PRI.

Pero la respuesta de Morena fue tajante.

“Creen que si un rubro no está etiquetado entonces no se va a hacer y le pongo el ejemplo con las inundaciones en tabasco tan lamentables, Chiapas y Veracruz, con Fonden y sin Fonden el gobierno federal sabe sus obligaciones…Ahí no vamos a hacer una relatoría de aspirinas, banditas, es ridículo que quieran etiquetar cosa por cosa, el termino se llama vacunas”, sostuvo Dolores Padierna Luna, diputada Morena.

Al final los de Morena y sus aliados desecharon la propuesta del PRI.