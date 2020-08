Rechazarían senadores panistas periodo extraordinario si no se discute Ingreso Básico Universal

Cd. de México.- En conferencia de prensa virtual, senadores del PAN indicaron que no hay tema más relevante en estos momentos para el país que atender a las miles de personas y familias afectadas por la pandemia de Covid-19.

Por tal razón se pronunciaron por no avalar la celebración de algún periodo extraordinario en caso de que se mantenga la negativa de Morena por analizar el Ingreso Básico Universal para quienes han perdido su empleo por la contingencia, y apoyos a la micro y pequeñas empresas, con el fin de lograr la reactivación económica del país.

La senadora Xóchitl Gálvez dijo que a diario recibe información de miles de personas que se encuentran desesperadas por no tener para comer debido a la pandemia y no se les puede ignorar ni dejarlos en el olvido. Por eso adelantó su negativa a votar a favor de un extraordinario, mientras se le niegue a la población el apoyo que demanda en estos momentos.

“Yo adelanto, que en caso de que no se acepte la agenda del Ingreso Básico Universal, yo votaré en contra del periodo extraordinario porque estoy impactada de la cantidad de solicitudes que he estado recibiendo en el Senado; de familias que no tienen para pagar la renta, de familias que no tienen para comer, yo jamás había recibido tantas solicitudes de cosas tan primarias como es; no tengo para comer. Me acaba de llegar una carta de una persona de Yucatán, que además pasó la tormenta tropical y perdió lo poco que tenía, está pidiendo 5 mil pesos para reiniciar su trabajo de tejer hamacas, y eso te llega todos los días y nosotros como senadores no podemos darnos el lujo de no responderle a la gente. La gente la está pasando mal, la gente no tiene para comer, eso lo tiene que entender morena porque estamos obligados a darle un apoyo a las personas”.

Dijo la senadora Gálvez, que aunque Morena podría conseguir votos del Bloque Opositor para la realización del extraordinario, en la fracción del PAN están convencido de no darle la espalda a los mexicanos en estos momentos que más lo necesitan, motivo por el que insistirán hasta el final en la discusión del Ingreso Básico Universal.