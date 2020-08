Reforma de Pensiones no compromete las finanzas públicas del país: SHCP

Ciudad de México.- A través de un foro virtual realizado por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el área de seguros y finanzas de la secretaría de hacienda aseguró que la reforma de pensiones es una iniciativa responsable tomada en conjunto con el sector empresarial y gobierno federal.

”...Aquí el gobierno no ha comprometido las finanzas públicas, ni tampoco hizo promesas ilusorias, tenemos el sistema mejor que podamos tener bajo las circunstancias actuales y por esa misma razón nuestro sistema no tiene el peligro de ser revertido...” así lo dijo Carlos Noriega, Jefe Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Explicó que la Reforma de Pensiones tiene tres pilares, el primero que más trabajadores tengan una pensión al disminuir el número de semanas de cotización, el segundo es que la pensión mínima garantizada sea más alta y tercero que el porcentaje de ahorro aumente.

También destacó que la reforma no compromete las finanzas públicas del país y tampoco a las PYMES.

“…A quien menos se le puede mentir es al trabajador no le podemos decir que tendrá algo que no le podemos ofrecer hemos sido muy cuidadosos de no mentirles no ofrecerles las perlas de la virgen...” preciso Noriega.