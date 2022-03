Resolución de parlamento europeo y respuesta de gobierno divide a diputados

Ciudad de México. En medio de un ríspido debate, diputados analizaron el pronunciamiento del parlamento europeo por las agresiones a periodistas y la respuesta que dio el presidente López Obrador a los eurodiputados.

Al grito de es un honor estar con Obrador”, Morena, PT y Partido Vede respaldaron la postura del gobierno y la oposición la reprochó por falta de tacto diplomático.

La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, reprochó que el mismo gobierno desconozca el Acuerdo Global firmado con Europa para respetar derechos humanos.

“La verdad duele, la verdad duele profundamente y los compañeros de Morena y sus aliados no han sido capaces de arropar una resolución en la que el parlamento europeo está preocupado, señalando lo que está ocurriendo con nuestro país. Seguramente vendrán más resoluciones y yo espero, yo espero que este comunicado del gobierno de la República”.

La panista fue interrumpida por legisladores de Morena que reaccionaron al grito de “abc, abc, abc “desde sus curules.

Y así remató la panista.

“Yo espero que el presidente de la República recapacite, aunque veo que es cosa difícil, porque tiene aquí demasiados borregos y borregas. Lamentable, lamentable”, señalo Gómez del Campo.

Morena respalda respuesta de AMLO

En su turno, diputados de Morena subieron a tribuna con pancartas que respaldaron la respuesta del presidente al Parlamento Europeo.

La morenista Yeidckol Polevnsky Gurwitz, acusó: “Los parlamentos establecen diálogo con los parlamentos, no con el Ejecutivo. Y es una falta de dimensiones mayores haber nombrado al jefe del Ejecutivo hasta por su nombre, y eso no lo aceptamos. Eso sí es una manipulación. Andrés Manuel López Obrador seguirá dándoles clases de dignidad, que no tienen personajes siniestros”

Y corearon desde la tribuna “es un honor luchar con Obrador, es un honor luchar con Obrador”.

El PT, en voz de Gerardo Fernández Noroña, lanzó reproches a sus aliados en el Senado.

“Ricardo Monreal, que no tiene ninguna autoridad para andarle mandando cartitas de amor al Parlamento Europeo. El diálogo era antes, en este momento lo único que podemos exigirle al Parlamento Europeo es respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra independencia, respeto a nuestro gobierno, respeto al compañero presidente y respeto al pueblo de México” señalo el petista.

La diputada del PRI, Blanca Alcalá, llamó a la mayoría parlamentaria a la reflexión y a respetar acuerdos “pueden ser incómodos, pero no son inválidos. Más que rechazarlos con adjetivos ajenos al sentido común, diplomático y político, convendría tomar nota de ellos y actuar en consecuencia. Exigir respeto, sí. Otorgarlo también, pero también reconocer realidades, aunque estás incomoden”.

El PRD, en voz de su diputado Mauricio Prieto Gómez, reprocho “si alguien sabe lo que es tener un bloque parlamentario aborregado es el propio presidente de México. Hagamos memoria de lo que ha sucedido en esta legislatura”.